Engelli yelkenciler dünya şampiyonasında yarışmak için ter döküyor

Japonya'nın Hiroşima kentinde 18-23 Ekim'de düzenlenecek Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'na katılmak isteyen bedensel engelli sporcular, Adana'daki milli takım seçmesinde kıyasıya yarışıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunca Seyhan Baraj Gölü'nde düzenlenen Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası'na katılan 5'i kadın 23 sporcu, en iyi dereceyi elde etmek için ter döküyor.

Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı'na seçilip, Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı temsil etmeyi hedefleyen sporcular, hem birbirleriyle hem de suyla mücadele ediyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, AA muhabirine, milli takıma seçilecek sporcuların madalya kazanacaklarına inandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun, sporcuların dünya şampiyonasına hazırlanması için destek verdiğini ifade eden Çintimar, "İnşallah burada seçilecek sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonalarında ay yıldızımızı olması gereken en güzel yerde dalgalandıracaktır. Federasyona, teknik ekibe ve sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Antrenör Koç: "Bir hazırlık kampımız daha olacak"

Milli takım antrenörü Armağan Koç da Türkiye Şampiyonası'nın milli takıma seçilecek oyuncuların belirlenmesi için önemli bir hazırlık kampı olduğunu vurguladı.

Sporcuların, şampiyona için en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Koç, "Yarışımızın sonunda milli takım aday kadromuzu belirlemiş olacağız. Sonrasında Japonya'daki şampiyona için bir hazırlık kampımız daha olacak. Aday kadromuzla dünya şampiyonasında ülkemizi elimizden geldiğince temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Sporcu Büşra Nur: "Dünya şampiyonasına katılmak için buradayım"

Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübü'nün 18 yaşındaki sporcusu Büşra Nur Çelik de yelkenle açılmayı çok sevdiğini anlattı.

Hedefinin milli takımla Japonya'da yarışmak olduğunu belirten Büşra Nur, "Yarışlarda inşallah birinci olup Japonya'daki dünya şampiyonasına katılmak için buradayım. Bizim gibi gençlerin evde durmaması, en azından bir kere olsun yelken sporunu denemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir kez deneyince gerisi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü sporcusu 50 yaşındaki İbrahim Kalay da 11 yıldır yelken sporuyla ilgilendiğini ifade ederek, "Denizde engelsiz bir yaşam harika oluyor. Tüm engeller karada kalıyor. Bu spor, tüm engelliler için çok güzel ve motive edici bir farkındalık yaratıyor. Türkiye şampiyonalarından sonra yurt dışına gidip derece elde eden arkadaşlarımız oldu. Ben de bu yıl Japonya için hedeflediğim derecelerden umutluyum." şeklinde konuştu.

Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası, 11 Eylül'de sona erecek.