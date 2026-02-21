Jhon Duran\'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı Jhon Duran, mücadele sonrasında Nottingham Forest'ın yaptığı galibiyet paylaşımlarını beğendi.
Nottingham'ın birden çok paylaşımını beğenen Jhon Duran'ın bu hareketi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 22 yaşındaki oyuncu için, 'Koynumuzda yılan beslemişiz', 'İnsan ekmek yediği yere böyle yapmaz. Böyle adamlar Türkiye'ye gelmemeli' şeklinde yorumlarda bulundu.
Fenerbahçe'de toplamda 21 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
