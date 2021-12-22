Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından ismi gündeme gelen teknik direktörlerden biri Joachim Löw oldu. FutbolArena, Alman teknik adamla ilgili Sport Bild'den aktardığı haberde Löw'le ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

ÜST DÜZEY TAKIM İSTİYOR

Bundesliga'da ise Dortmund ve Bayern dışında bir takım çalıştırmasının zor olduğu vurgulandı. Haberde özetle Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

REAL YA DA BARCELONA

Sport Bild'in haberine göre Joachim Löw, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Alman teknik adamın hayalindeki ligin İspanya olduğu ancak Real Madrid'in Carlo Ancelotti, Barcelona'nın da Xavi ile anlaşması nedeniyle kısa vadede bunun mümkün olmadığı belirtildi. Joachim Löw için İngiltere Premier Lig'in de alternatiflerden biri olduğu kaydedildi.

ALMANYA'DA SADECE BAYERN VE DORTMUND

Bundesliga'da ise Dortmund ve Bayern dışında bir takım çalıştırmasının zor olduğu vurgulandı. Haberde özetle Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.