Joao Felix Benfica'ya Dönüyor - Son Dakika
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Joao Felix Benfica'ya Dönüyor

Joao Felix Benfica\'ya Dönüyor
10.07.2025 16:57
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Joao Felix, Benfica ile 18.5 milyon Euro karşılığında eski takımına geri dönmek üzere anlaştı.

PORTEKİZLİ futbolcu Joao Felix, eski takımı Benfica'ya dönüyor. Portekiz ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yarısı için 18.5 milyon Euro ödemeye hazır.

İsmi bir dönem Türk takımları ile de anılan Portekizli futbolcu Joao Felix'in ismi eski kulübü Benfica ile anılıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Milan'da forma giyen Felix için Benfica, Chelsea'ye 18.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Öte yandan haberde Felix'in de Chelsea'den ayrılmak istediği ve eski kulübüne dönmek için maaşında indirim yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Felix, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş, boğazda yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Kaynak: DHA

Portekiz, Ekonomi, Chelsea, Benfica, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

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