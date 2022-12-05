Yeniden Süper Lig yolunda! Vincent Aboubakar ezeli rakibe imza atabilir - Son Dakika
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Yeniden Süper Lig yolunda! Vincent Aboubakar ezeli rakibe imza atabilir

05.12.2022 22:34
Yeniden Süper Lig yolunda! Vincent Aboubakar ezeli rakibe imza atabilir

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sezonu kapatma ihtimali sonrası harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'nda şov yapan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden forvet transferi. Sezon başında kadroya katılan Joao Pedro, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık geçirdi.

DÖNÜŞÜ 3 AY

Pedro'nun geri dönüşü için 3 aylık bir süreden bahsediliyor. Tekrar kondisyonunu yakalamasıyla bu süre sezon sonunu bulabilir. Çift forvetle oynayan Jorge Jesus'un sistemini bozmaması için Vincent Aboubakar ismi gündeme geldi.

ARABİSTAN'DA MUTSUZ

Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'da mutsuz. Al-Nassr'da bonservisi bulunan Kamerunlu golcünün mukavelesi 2024'te bitiyor.

PEDRO'NUN SÖZLEŞMESİ ASKIYA

Joao Pedro'nun mukavelesinin dondurulma ihtimali hayli yüksek. Fenerbahçe, ilk etapta Aboubakar'ı kiralık olarak bitirmek için uğraşacak.

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Vincent Aboubakar, Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeniden Süper Lig yolunda! Vincent Aboubakar ezeli rakibe imza atabilir - Son Dakika


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