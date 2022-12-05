Fenerbahçe'de gündem yeniden forvet transferi. Sezon başında kadroya katılan Joao Pedro, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık geçirdi.
Pedro'nun geri dönüşü için 3 aylık bir süreden bahsediliyor. Tekrar kondisyonunu yakalamasıyla bu süre sezon sonunu bulabilir. Çift forvetle oynayan Jorge Jesus'un sistemini bozmaması için Vincent Aboubakar ismi gündeme geldi.
Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'da mutsuz. Al-Nassr'da bonservisi bulunan Kamerunlu golcünün mukavelesi 2024'te bitiyor.
Joao Pedro'nun mukavelesinin dondurulma ihtimali hayli yüksek. Fenerbahçe, ilk etapta Aboubakar'ı kiralık olarak bitirmek için uğraşacak.
Son Dakika › Spor › Yeniden Süper Lig yolunda! Vincent Aboubakar ezeli rakibe imza atabilir - Son Dakika