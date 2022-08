Adana Demirspor maçının ardından

Jorge Jesus: Buraya geldiğim andan itibaren karşılaştığımız en iyi takımdı

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısına katıldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, herkesin güzel bir maç izlediğini dile getirerek, "İki iyi takım karşılaştı. Rakibimiz benim buraya geldiğim andan itibaren karşılaştığımız en iyi takımdı. Akıllı oynadık. Futbolcularımızı tebrik ediyorum, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi yapmamız gereken şey, yolumuza devam etmek" ifadelerini kullandı."ONYEKURU'NUN KARŞISINA KİMİ KOYARSANIZ KOYUN O SÜRATİNİ KULLANACAKTI"Onyekuru'nun çok süratli bir oyuncu olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Karşısına kimi koyarsanız koyun o süratini kullanacaktı. Bu tarz kıyaslamaların pozitif anlamda yapılması gerektiğini düşünüyorum. 3 günde bir maç yapıyoruz ama rakibimiz için bu geçerli değil. Bizim her maçta 5, 6, 7 oyuncu değiştirmemiz gerekiyor. Ama takımımız kazanmaya devam ediyor. Her maçta o maç için en iyi tercih hangisiyse onu değerlendireceğiz" dedi."BEN SPORTING'İN HOCASIYKEN ONYEKURU'YU İSTEMİŞTİK AMA ALAMAMIŞTIK"Henry Onyekuru ile maç içerisinde arasında geçen diyaloğa değinen Jesus, "O an maçın içindeki anları konuştuk. Onyekuru'yu uzun zamandır tanıyorum. Belçika'da genç bir oyuncuyken ben Sporting'i çalıştırmıştım. Onu istemiştik ama alamamıştık. Maç içinde güzel bir konuşma geçti aramızda" diye konuştu."ELİNİZDE ÇOK FAZLA KALİTELİ OYUNCU OLMASI HER ZAMAN AVANTAJDIR"Kadronun geniş olmasının kendisi için bir avantaj mı, yoksa bir dezavantaj mı olduğu sorusuna Jesus, "Elinizde çok fazla kaliteli oyuncu olması, çok fazla opsiyonunuz olması her zaman avantajdır. 3 günde bir maç yapıyoruz. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir, 3 günde bir maç yapıyor. Eğer Avrupa'da yukarılara çıkmak istiyorsanız, Avrupa Ligi'nde puanlar almanız gerekiyor. Biz eğer katılırsak 4'üncü torbadan katılacağız, bu da güçlü rakiplerle oynayacağımız anlamına geliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki eski prestijini kazanmak için puanlar alması gerekiyor" yanıtını verdi."3-0'DAN SONRA KONSANTRASYON KAYBIMIZ OLDU AMA SONUÇTA FENERBAHÇE KAZANDI"Adana Demirspor'un ön bölgede çok kaliteli futbolcuları olduğunu dile getiren Jesus, şunları söyledi: "Rakibimizin ön bölgede kaliteli futbolcuları var. Hepsi milli takımlarında oynayan oyuncular. İlk yarıda savunma anlamında çok fazla sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. 3-0'dan sonra konsantrasyon kaybımız oldu. Ama sonuca baktığınızda Fenerbahçe kazandı. Dünyada hiçbir takım defansif olarak iyi organize olmadan maç kazanamaz. Fenerbahçe de şu an oynadığı maçları kazanıyor.""RAKİBE SAYGI DUYDUĞUM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"Maçın son anlarında taraftarların takımın yaptığı her pas sırasında "Oley" çekmesinden memnun olmadığının görülmesiyle ilgili gelen soru üzerine Jesus, "Taraftarlar galibiyet dolayısıyla mutluydu, heyecanlıydı ve galibiyeti kutluyorlardı. Bu her yerde karşımıza çıkabilecek bir manzara. Taraftarlara saygı duymam gerekiyor. Ama rakibe saygı duyduğum için böyle bir şey yaptım. Fenerbahçe taraftarı bizim için çok önemli bir itici güç. Henüz mağlup olmadık ama mağlup olduğumuz zamanlar veya geride olduğumuz zamanlarda da bizim için bir itici güç olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı."GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Takımın hücum performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Jorge Jesus, "Türkiye Ligi'nde 3 maç oynadık, bu 3 maçta 13 gol attık. Bu da ofansif olarak bizim kalitemizi gösteriyor. Biz gelişmeye devam edeceğiz. Hafta hafta üzerine koyuyoruz. Bugün kulübede Pedro da vardı, onu riske etmek istemedim. O da dahil olduğu zaman kalite artacak. Savunmada da Lemos kalitesini gösterdi, iyi bir performans gösterdi. Serdar Dursun hariç ön bölgedeki oyuncularımız hızlı oyuncular. Onların bu özelliklerini ön plana çıkartmak için çalışıyoruz" diye konuştu.Tecrübeli çalıştırıcı son olarak maçın hakem ekibiyle ilgili olarak, "Hakem ekibini tebrik etmek istiyorum. VAR bağlantıları çok iyiydi. Tüm kararları doğruydu. Maçın önemli anlarında çok iyi ve çok doğru kararlar verdiler. Onları da tebrik etmek istiyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.

VINCENZO MONTELLA: İLK YARIDA BAZI OLAYLAR YAŞANDI, BUNLAR BİZİ ETKİLEDİAdana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise, takım ruhunu yansıttıkları için futbolcularını tebrik ederek sözlerine başladı. İtalyan çalıştırıcı, "3-2'yi yakaladıktan sonra beraberliği yakalamaya yaklaştık. İkinci yarıda bazı olaylar yaşandı, bunlar da bizi etkiledi. Genel olarak oyunun başlangıcında olduğu gibi Fenerbahçe önceki maçlarında da hep 3 kişiyi arkada bırakıyordu, sol beki geride bekleterek. Bunu öngörmüştük, ona göre de hazırlandık. Aslında biz ilk yarıda iyi oynadık. Bölüm bölüm olaylar yaşandı, onları anlamakta zorluk çekiyorum. İlk verdikleri penaltıda Valencia, Rodrigues'in üzerine bacağını çıkarıyor, ona penaltı verdiler. Anlamakta zorluk çektim. Bizim aleyhimize olan penaltıda da ofsayt yoktu gördüğüm görüntülere göre. Bunlar birikince futbolcularımda gerginlik oluşuyor ve maç başka bir yere gidiyor. Özellikle ilk yarıda Szalai'nin sarı kart yemesi gerekiyordu. İlk yarıda da kart yönetimini anlamakta güçlük çektim. Hiç faul yapmadan 4 tane kart gördük" dedi."DZYUBA HAZIR BİR VAZİYETTE GELDİ, BALOTELLI'NİN EKSİKLİĞİNİ HİSSETMEDİK"Mario Balotelli'nin eksikliğini hissetmediklerini kaydeden Montella, "Dzyuba birkaç gün önce geldi, hazır bir vaziyette geldi. Mario'nun yokluğunu hissetmedik. Nasıl hissedelim ki? Bir sürü oyuncumuz var" diye konuştu."KORA KOR OYNADIK, KENDİMİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÇEKMEDİK"

İtalyan teknik adam son olarak duygusal anlamda kendilerini kontrol etmenin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu konuda da geliştirmemiz gereken yönler var. Bazı anlarda bunları yaşarken güçlük çektik. Takımımı tebrik ediyorum çünkü kora kor oynadık, kendimizi hiçbir şekilde geri çekmedik" diyerek sözlerini noktaladı.