Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu? Cevabı olay yaratacak - Son Dakika
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Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu? Cevabı olay yaratacak

07.04.2023 12:55

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Beşiktaş mağlubiyetinden sonra istifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Yarış devam ediyor. İstifa edecek bir durum görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler, yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Jesus, istifa sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"BAŞKANIMIZLA ARAM İYİ"

Başkan Ali Koç'la derbi sonrası tartışma yaşadığını kabul eden Portekizli hoca, "Her takımda olabilecek, yenilgiden sonra yaşanabilecek şeyler yaşandı. Ben başkanımızı çok seviyorum, taraftarımızı çok seviyorum. Başkanımızın da beni sevdiğini düşünüyorum. Bizim çok iyi bir arkadaşlığımız var" dedi.

Jorge Jesus istifa edecek mi? Verdiği cevap çok konuşulur

"İSTİFA EDECEK BİR ŞEYOK"

Jesus istifa sorusuna ise "Hem Türkiye Kupası'nda hem ligde iddiamız devam ediyor. Kaybettiğimiz bir şey yok. Ligin bitmesine 2 ay var. İstifa edecek bir durum görmüyorum" yanıtını verdi.

YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: ŞİMDİLİK Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Jesus: Bugün Fenerbahçe renkleri için güzel bir geceydi Jesus: Bugün Fenerbahçe renkleri için güzel bir geceydi Emre Mor bu sezon 6. golünü attı Emre Mor bu sezon 6. golünü attı

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu? Cevabı olay yaratacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu? Cevabı olay yaratacak - Son Dakika
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