Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor mu? Cevabı olay yaratacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler, yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Jesus, istifa sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Başkan Ali Koç'la derbi sonrası tartışma yaşadığını kabul eden Portekizli hoca, "Her takımda olabilecek, yenilgiden sonra yaşanabilecek şeyler yaşandı. Ben başkanımızı çok seviyorum, taraftarımızı çok seviyorum. Başkanımızın da beni sevdiğini düşünüyorum. Bizim çok iyi bir arkadaşlığımız var" dedi.
Jesus istifa sorusuna ise "Hem Türkiye Kupası'nda hem ligde iddiamız devam ediyor. Kaybettiğimiz bir şey yok. Ligin bitmesine 2 ay var. İstifa edecek bir durum görmüyorum" yanıtını verdi.
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