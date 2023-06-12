Jorge Jesus Leaves Fenerbahçe After Unsuccessful Derbies

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Fenerbahçe ile olan 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Jorge Jesus, Türkiye Kupası finalinin ardından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Portekizli hocanın derbilerdeki başarısız grafiği sonunu getiren en büyük etken oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 OYNADI

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 36 maçta 80 puan toplayarak şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. oldu. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı müzesine götürürken Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna çıkmayı başardı.

DERBİLER SONUNU GETİRDİ

Portekizli hocanın sonunu getiren ise derbilerdeki etkisiz oyun oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynanan 4 maçta kalesinde 10 gol gören sarı-lacivertliler, sadece 2 gol atabildi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor'u bir kere yenebildi.

Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe'nin derbilerde aldığı sonuçlar: