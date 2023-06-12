Jorge Jesus Leaves Fenerbahçe After Unsuccessful Derbies - Son Dakika
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Jorge Jesus Leaves Fenerbahçe After Unsuccessful Derbies

12.06.2023 08:12

Jorge Jesus has officially announced his departure from Fenerbahçe after the end of his 1-year contract. The Portuguese coach's unsuccessful performance in derbies was the biggest factor that led to his departure. Under his management, Fenerbahçe finished second in the league with 80 points and reached the last 16 in the Europa League. However, they only managed to win one derby match against Trabzonspor and conceded 10 goals in 4 matches against Galatasaray and Beşiktaş.

Fenerbahçe ile olan 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Jorge Jesus, Türkiye Kupası finalinin ardından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Portekizli hocanın derbilerdeki başarısız grafiği sonunu getiren en büyük etken oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 OYNADI

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 36 maçta 80 puan toplayarak şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. oldu. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı müzesine götürürken Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna çıkmayı başardı.

DERBİLER SONUNU GETİRDİ

Portekizli hocanın sonunu getiren ise derbilerdeki etkisiz oyun oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynanan 4 maçta kalesinde 10 gol gören sarı-lacivertliler, sadece 2 gol atabildi. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor'u bir kere yenebildi.

Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe'nin derbilerde aldığı sonuçlar:

  • Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
  • Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
  • Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
  • Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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