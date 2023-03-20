Jorge Jesus'tan gündemden düşmeyen cümlesine düzeltme: Hakemlerle ilgili söylemedi - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan gündemden düşmeyen cümlesine düzeltme: Hakemlerle ilgili söylemedi

20.03.2023 10:18

Jorge Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözlerinde düzeltme yaptı. Fenerbahçe Medya ve İletişim Sorumlusu Alper Yemeniciler, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Portekizli hocanın gündemde bomba etkisi yaratan sözünü, hakemleri hedef alarak değil, deprem bölgesindeki takımların ligden çekilmesi sebebiyle söylediğini ifade etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus'un " Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözleri için bir düzeltme yapıldı.

JESUS'UN GÜNDEME OTURAN SÖZLERİ SORULDU

Alanya maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus yerine sarı-lacivertlilerde basın toplantısında Portekizli hocanın yardımcısı João de Deus katıldı. Bir muhabirin Jesus'un ülke gündemine oturan "Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözlerini sorması üzerine Fenerbahçe Medya ve İletişim Sorumlusu Alper Yemeniciler, hocanın o sözü söylerken hakemleri hedef almadığını belirtti.

"O SÖZÜ HAKEMLERLE İLGİLİ SÖYLEMEDİ"

Muhabiri düzelten Yemeniciler yaptığı açıklamada, "Jorge Jesus o sözü hakemlerle ilgili söylemedi. Deprem bölgesindeki takımların ligden çekilmesi ile ilgili söyledi o cümleyi." dedi.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'tan gündemden düşmeyen cümlesine düzeltme: Hakemlerle ilgili söylemedi - Son Dakika


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