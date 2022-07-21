Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok

21.07.2022 00:12

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 0-0 beraber kaldığı maç sonrası basın mensuplarının önüne çıkan teknik direktör Jorge Jesus, transferle ilgili sorulan soruya tepki gösterdi. Jesus, "Şu an elimizdeki mevcut oyuncular, turu geçmek için yeterli kalite ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. 2. maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok" dedi.

Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.

"FENERBAHÇE'DEN DAHA TECRÜBELİLER"

Maç sonu açıklama yapan Jesus, "Oynamış olduğumuz ilk resmi ve ciddi bir maçtı. Zor bir rakiple eşleştik. Oyuncuların çoğu Ukrayna Milli Takımı'nda oynuyor. Bu turnuvada da Fenerbahçe'den daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkarttık" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından tepki gördü.

Jorge Jesus'un açıklamaları gündem yarattı: Bu turnuvada Fenerbahçe'den daha tecrübeliler

"TEK EKSİK OFANSİF KALİTE"

0-0 sona eren mücadele sonrası konuşan Jesus, "Defansif anlamda çok iyi organize olduk. Rakibimin 1 tane bile ciddi pozisyonu yoktu. Biz 2-3 pozisyon yakaladık ama atamadık. Bugün tek eksik ofanstaki kaliteydi. Taraftarlarımızın ikinci maçta vereceği destek çok önemli olacak. Kuracakları atmosfer, rakip üzerinde psikolojik baskı oluşturacak. Buradan beraberlikle ayrılıyoruz diye tur bitmedi. Bu iki aşamalı bir tur. İlk maç bitti, ikinci maçta turu geçmek istiyoruz" dedi.

"TRANSFERİ DÜŞÜNMEYE GEREK YOK"

Transferler hakkında da açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Şu anda transferi düşünmeye gerek yok. 27'sinde bu rakibe karşı ikinci bir maç var. Şu an elimizdeki mevcut oyuncular, turu geçmek için yeterli kalite ve kapasiteye sahip. 5 haftadır bunun için çalışıyoruz. 2. maçta oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok" dedi.

Jorge Jesus'un açıklamaları gündem yarattı: Bu turnuvada Fenerbahçe'den daha tecrübeliler

"YETERLİ KAPASİTEYE SAHİBİZ"

İkinci maç için umutlu olduğunu aktaran Jesus, "Onlar Fenerbahçe'nin hata yapmasını beklediler. 95 dakika boyunca daha iyi olan takım bizdik. Dinamo'nun 1 tane bile kaleyi bulan şutu yoktu. Bizim tehlikeli 5-6 şutumuz vardı. İkinci maçta turu geçmek için yeterli kapasiteye sahibiz" ifadelerini kullandı.

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