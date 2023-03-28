Fenerbahçe'de Jorge Jesus tarafından ilk 11'in önemli rotasyon oyuncularından biri olan Bright Osayi-Samuel, ülkesi adına çıktığı maçlarda sergilediği performansla adından söz ettiriyor.
Fenerbahçe formasını bu sezon farklı kulvarlarda toplam 30 kez giyen Osayi-Samuel, bu mücadelelerin 18'inde ilk 11'de şans bulabildi. Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynadığı Gine Bissau karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu performansıyla kendine hayran bıraktı.
Son oynanan mücadelede takımına bir penaltı kazandıran 25 yaşındaki futbolcu için ülkesinin basınında övgü dolu ifadeler kullanıldı. Nijerya basını, Osayi-Samuel'in Nijerya adına sahanın en iyi olduğu belirtti.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un ilk 11'de değerlendirmediği Osayi-Samuel'den Nijerya'da gövde gösterisi - Son Dakika