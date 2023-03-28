Jorge Jesus'un ilk 11'de değerlendirmediği Osayi-Samuel'den Nijerya'da gövde gösterisi - Son Dakika
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Jorge Jesus'un ilk 11'de değerlendirmediği Osayi-Samuel'den Nijerya'da gövde gösterisi

28.03.2023 14:36

Bu sezon Fenerbahçe formasını giydiği 30 maçın 18'inde ilk 11'de kendisine yer bulan Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nda gösterdiği üstün performansla tüm dikkatleri üzerinde topladı. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine Bissau ile oynadığı karşılaşmalarda etkili bir görüntü veren 25 yaşındaki futbolcu, ülkesinin basınında takımının en iyisi olarak gösterildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus tarafından ilk 11'in önemli rotasyon oyuncularından biri olan Bright Osayi-Samuel, ülkesi adına çıktığı maçlarda sergilediği performansla adından söz ettiriyor.

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Fenerbahçe formasını bu sezon farklı kulvarlarda toplam 30 kez giyen Osayi-Samuel, bu mücadelelerin 18'inde ilk 11'de şans bulabildi. Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynadığı Gine Bissau karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu performansıyla kendine hayran bıraktı.

SAHANIN EN İYİSİ OLDU

Son oynanan mücadelede takımına bir penaltı kazandıran 25 yaşındaki futbolcu için ülkesinin basınında övgü dolu ifadeler kullanıldı. Nijerya basını, Osayi-Samuel'in Nijerya adına sahanın en iyi olduğu belirtti.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Nijerya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'un ilk 11'de değerlendirmediği Osayi-Samuel'den Nijerya'da gövde gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un ilk 11'de değerlendirmediği Osayi-Samuel'den Nijerya'da gövde gösterisi - Son Dakika
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