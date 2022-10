Jorge Jesus: Zor bir maç bizi bekliyor

"Birçok oyuncumuzu sakatlıklardan dolayı İstanbul'da bırakmaz zorunda kaldık"

İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, " iyi bir oyun sergileyip, gruptan çıkabilmek adına galip gelmeyi umuyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor" dedi.UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında yarın AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile Miguel Crespo, açıklamalarda bulundu. Zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Jesus, "Çünkü rakibimizin gruptan çıkmak için ümidi ve ihtimalleri var. Grupta oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar aldılar. Bu çerçevede iyi bir oyun sergileyip, gruptan çıkabilmek adına galip gelmeyi umuyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor" diye konuştu."BİRÇOK OYUNCUMUZU SAKATLIKLARDAN DOLAYI İSTANBUL'DA BIRAKMAZ ZORUNDA KALDIK"Takımdaki eksik oyuncularla ilgili konuşan Jesus, "Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa Ligi'nde hem de kendi ligimizde mücadele etmemizin bir sonucu. 3 günde bir maç yapmanın bu tarz sonuçları olabiliyor. Yarınki maçta daha önce yaptığımız kadar rotasyon yapma imkanımız yine olmayacak. Birçok oyuncumuzu sakatlıklardan dolayı İstanbul'da bırakmaz zorunda kaldık. Yarın fiziksel olarak müsait oyuncularla maça başlayıp buradan galip ayrılıp, tur için güzel bir adım atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."BİZ BU MAÇA SADECE SPORTİF ÇERÇEVEDE BAKIYORUZ, POLİTİK ÇERÇEVEDE BAKMIYORUZ"Grupta her takımın iddiasını sürdürdüğünü söyleyen Portekizli teknik adam, "Grubumuz çok dengeli. Gruptaki herkesin şansı devam ediyor. Yarın buradan galip gelirsek gruptan çıkma adına büyük bir adım olacak. Yarın galip gelerek belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Biz bu maça sadece sportif çerçevede bakıyoruz, politik çerçevede bakmıyoruz" dedi.Attila Szalai ve Michy Batshuayi'nin durumuyla ilgili de konuşan Jesus, " Luan Peres'in sakatlığı Attila Szalai için rotasyon yapmamızı zorlaştırdı. O bugüne kadar her maçta oynayan tek oyuncu. Onu dinlendirebilmek için doğru anı bulacağız. Pek çok meslektaşım gibi maç maç bakıyorum ve kararlarımı maçtan önce veriyorum. Dolayısıyla yarın onun dinlenmesi için doğru maç mı, değil mi diye henüz kararımı vermedim. Bildiğiniz gibi pazartesi günü ligde önemli bir maçımız var. Dolayısıyla kendisiyle ilgili kararımı yarın vereceğim. Her zaman maçlara ve antrenmanlara göre oyuncuların fiziksel durumunu görüp, ona göre kararımı vermeye çalışıyorum. Michy Batshuayi, bugün hastalandı. Takımla buraya geldi zaten çok fazla oyuncumuz sakatlık sebebiyle maçta olamayacak. Yarın durumu ne olur, şimdilik bilemiyorum. Durumu normal olursa maç kadrosunda olabilir" diye konuştu.Maç maç ilerlediklerini kaydeden Jesus, UEFA Avrupa Ligi içinse şunları dile getirdi: "Yarınki maçtan beklentilerimiz, zor bir maç olacağı yönünde. Larnaca takımının çok motive olduğunu düşünüyorum az önce konuştuğumuz pek çok faktör sebebiyle. Bu da bizim için bir alarm. Biz sahada uygulamak istediğimiz fikirleri değiştirmeyeceğiz. Şu anda rakibimizi daha iyi tanıyoruz, onlar da bizi daha iyi tanıyorlar. 1 maç yaptık. İki takım adına da zor bir maç olacak. Buradan galibiyetle ayrılabilmek ve gruptan birinci çıkabilmek için her türlü şartımızın olduğuna inanıyoruz. Avrupa ligi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Geçmişe kıyasla daha kuvvetli takımlar var. Biz de adaptasyon sürecindeyiz. Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz bir dönemdeyiz. Biz buraya geldiğimizde takım Avrupa sıralamasında ilk 100'de bile değildi. Şu anda yanılmıyorsam 70 küsurlerde olması gerekiyor. Öncelikle yapmamız gereken şey Avrupa'daki imajımızı tekrardan toparlayabilmek. Final olarak değil, biz turnuvaya maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli ve en zor maç bir sonraki karşılaşma."MIGUEL CRESPO: GALİBİYET İÇİN GELDİKMiguel Crespo ise "Yarın karmaşık bir maç olacağını biliyoruz ama iyi hazırlandık. Galibiyet için buraya geldik. Bu maç için hazırız" dedi.Bireysel performansı hakkında konuşan Crespo, "Performansım arttığı için mutluyum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum. Yarışmacı bir oyuncuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımıma da yardım ettiğim için çok mutluyum. Çünkü benim için en önemlisi takımıma yardım etmek. Hocamız da bunun bilincinde. Üst üste maçlar oynadım ama ben oynamaya her zaman hazırım. Hocamız hangi oyuncuyu oynatırsa oynatsın elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Crespo, karmaşık maç tarifi hakkında, "Onlara karşı oynadığımız bir önceki maç bunun için güzel bir örnek. Rakibimiz adam adama markaj yapıyorlar ve adam adama markaj yapan takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Çok mücadeleci bir takımlar ama biz bunun için hazırız. 3 puan için geldik" diye konuştu.