Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı - Son Dakika
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Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı

26.06.2022 16:13
Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden olan Abdülkadir Ömür, Roma'nın transfer listesine girdi. İtalyan ekibinin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun orta sahada çok yönlü bir futbolcu istediği için milli futbolcuyu takımına kazandırmayı düşündüğü belirtildi.

Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür için Roma harekete geçti. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun 23 yaşındaki ismi transfer listesinin başına yazdığı öne sürüldü.

JOSE MOURINHO, ABDÜLKADİR ÖMÜR'Ü İSTİYOR

Sporx'in Tuttomercato'dan aktardığı habere göre, Roma'nın dünyaca ünlü Portekizli menajeri Jose Mourinho, orta sahada Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor. Haberde Abdülkadir'in forvet arkası ve kanatta oynayabildiği, çok yönlü bir oyuncu olduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR, MANCHESTER CITY'NİN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Milan, Atalanta gibi İtalyan takımlarının dışında İspanyol ekibi Sevilla'nın da listesinde bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ömür'e Transfermark verilerine göre; 10.5 milyon euro değer biçiliyor. Trabzonspor, daha önce Manchester City'nin 23 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti.

ROMA, ZEKİ ÇELİK İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Bilindiği üzere Roma, Fransız temsilcisi Lille'den Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için 7.5 milyon Euro teklif etmişti. Lille ile 1 yıllık kontratı bulunan Zeki Çelik'in Serie A devine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Roma'da Zeki Çelik ve Abdülkadir'in transferiyle birlikte Mourinho, 'Türk rüzgarı' estirmiş olacak.

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı - Son Dakika


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