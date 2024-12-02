Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı - Son Dakika
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Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçını 3-1 kazandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Selçuk İnan'dan övgüyle bahseden Mourinho, "Eyüpspor ve Başakşehir maçları zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak" dedi. Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş maçının da her zaman derbi olduğunun altını çizdi.

02.12.2024 22:46  Güncelleme: 23:56
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı 3 Türk teknik adam için övgü dolu sözler sarf etti.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"SELÇUK İNAN ÇOK İYİ"

"Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar.

"OĞUZ AYDIN'DA BÜYÜK FARK VAR"

İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor.

BEĞENDİĞİ 3 TÜRK TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak."

Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • HASAN ŞENGÜL:
    okan diyemiyor got 30 50 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    HASAN okan niye desin okan hoca mi. aglagin biri. 42 15 Yanıtla
  • tekin demir demir:
    okan diyemez cunku verdi eline 3 tane nasil desin. derse zevk aldigini anlariz Allahin kamilbahcelileri 21 21 Yanıtla
  • Alpi:
    Okan diyemez içinden geçti Okan çünkü ahahaha BABANIZ GALATASARAY 20 19 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Okan duman etti neye uğradığını şaşırdı. Şu durumda onun adına ağzına alamaz çünkü okan kendisinden daha daha iyi. Kaç yıldır şampiyonluklar zaferler yaşıyor yaşatıyor okan. Her yıl Mourinho sürgün yiyor.. üç maç sonra istifa sesleri duyarsınız 9 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sizi öpecek takım çok bekleyin az kaldı sarı civcivler :) 5 6 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Okan ağlattı ya nasıl desin... 2 4 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    beşiktaş bu saatten sonra gelenin gidenin altına yatar fener beşler bunları hatta 8 bile atar geçirmişler olsun beşiktaşa 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Oruç:
    dün Eyüpspor maçında gördük cinconlari yavuz hırsız ev sahibini bastırmıs adamların hakları yeniyor ağlayan cinconlar 1 0 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Bunu kim beğensin ??? Kariyer yaptığı kadroları 10 yaşındaki çocuğa versen onlarda başarılı olurlardı… Fenere geçmiş olsun :))) 0 1 Yanıtla
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