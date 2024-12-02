Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı 3 Türk teknik adam için övgü dolu sözler sarf etti.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"SELÇUK İNAN ÇOK İYİ"

"Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar.

"OĞUZ AYDIN'DA BÜYÜK FARK VAR"

İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor.

BEĞENDİĞİ 3 TÜRK TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak."