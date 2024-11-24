Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, büyük bir sürprize imza atarak 7 Aralık'ta siyah-beyazlılarla oynanacak derbi öncesinde Tüpraş Stadyumu'na gitti.
Portekizli teknik adam, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçı için tribünlerde yerini aldı.
Mourinho'nun, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi - Son Dakika
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