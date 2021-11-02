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Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e transfer araması! Marcao için söz aldı - Son Dakika

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e transfer araması! Marcao için söz aldı

02.11.2021 18:23

Roma'nın Teknik Direktörü Mourinho, yakın arkadaşı Fatih Terim'i transfer için aradı. Mourinho, Marcao'nun başka bir kulübe satılmamasını istedi. Ayrıca istedikleri rakamlara çıkabileceklerini belirtti. Terim, Mourinho'ya sıcak yaklaştı.

Kerem Aktürkoğlu vakasından sonra sahalara başka bir kimlikle dönen Marcao, devlerin radarına girdi. Brezilyalı savunmacı olgunlaşan futboluyla, büyük takımların dikkatini çekti. Uzun süredir Marcao'yu gözleyen Jose Mourinho'nun Fatih Terim'e telefon açtığı aktarıldı.

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı

KOLAYLIK İSTEDİ

Mourinho'nun Marcao'yu çok istediği, eğer satış düşünülürse kendilerine öncelik verilmesi ricasında bulunduğu ifade edildi.

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı

DEĞERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın Marcao için şimdilik belirlediği ücret 15 milyon euro. Ancak oyuncunun yükselen performansı fiyatı yukarı taşıyabilir. Fatih Terim, yakın arkadaşı Mourinho'ya sıcak yaklaşsa da oyuncunun da tercihini Roma'dan yana kullanması gerekiyor.

Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e transfer araması! Marcao için söz aldı

Jose Mourinho, Fatih Terim, Marcao, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e transfer araması! Marcao için söz aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e transfer araması! Marcao için söz aldı - Son Dakika
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