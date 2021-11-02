Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e transfer araması! Marcao için söz aldı

Kerem Aktürkoğlu vakasından sonra sahalara başka bir kimlikle dönen Marcao, devlerin radarına girdi. Brezilyalı savunmacı olgunlaşan futboluyla, büyük takımların dikkatini çekti. Uzun süredir Marcao'yu gözleyen Jose Mourinho'nun Fatih Terim'e telefon açtığı aktarıldı.

KOLAYLIK İSTEDİ

Mourinho'nun Marcao'yu çok istediği, eğer satış düşünülürse kendilerine öncelik verilmesi ricasında bulunduğu ifade edildi.

DEĞERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın Marcao için şimdilik belirlediği ücret 15 milyon euro. Ancak oyuncunun yükselen performansı fiyatı yukarı taşıyabilir. Fatih Terim, yakın arkadaşı Mourinho'ya sıcak yaklaşsa da oyuncunun da tercihini Roma'dan yana kullanması gerekiyor.