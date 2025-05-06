Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı belirtildi. Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan dört takımın 2 sezon için 50 milyon euro teklif sunduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için iki adayın belirlendiği, bu adayların Montella ve Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

06.05.2025 09:31
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Son olarak sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan ve hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen sarı-lacivertliler bu sezonu kupasız kapatacak.

MOURINHO DÖNEMİ BİTTİ

Tüm bu yaşananların en büyük sorumlusu olarak gösterilen Jose Mourinho'nun da takımdan ayrılacağı yada gönderileceği gelen haberler arasındayken ortaya yine çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ali Koç Mourinho ile bir görüşme yapacak ve Portekizli teknik adam ile yollar ayrılacak. Mourinho'nun "Lig başlamadan zaten sonucu belliydi" cümlesi ile birlikte sürekli sahada olmayan engellerle baş edemediğini söylemesi sonunu getirdi. Mourinho kendi isteğiyle ayrılmazsa yardımcılarıyla birlikte 22 milyon euro alıp, gidecek.

İKİ ADAY VAR

Peki Mourinho'nun atrılmasının ardından akıllara gelen bir diğer soru da şu; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ay-Yıldızlılar ile Euro 2024'te tarih yazan, Uluslar A Ligi'ne yükselen Montella, Adana Demir ve Milli Takım'a oynattığı futbolla otoritelerin takdirini kazandı. İtalyan teknik adamın oyuncularla iletişimi de kusursuz.

Montella'nın yanı sıra Sergen Yalçın ismi de bir süredir gündeme getiriliyor. Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini kabul etmeyen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi için yoğun bir lobi faaliyeti var.

Jose Mourinho Fenerbahçe\'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

Suudi Arabistan, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Bahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • barış özcan:
    Bir adam kötüyse dünya peşinden koşmaz, hemde pahalı bir adamsa. Bence kalmalı ve seneye kendi kuracağı takımla Avrupa da ses getirmeli, zira Avrupa da 10 yıldır hiçbir başarı yok, Türkiye de şampiyonluk tek başına bir anlam ifade etmiyor. 9 27 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Ali koç istifa 15 11 Yanıtla
  • ismail:
    darısı Ali Koç a inşallah 15 7 Yanıtla
  • Hıdır Şimşek:
    Kesinlikle sergen yalçın gelmelidir 9 6 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Madem göndermek için bir sonraki yılın da parası verilecek o zaman göndermeyin 5 4 Yanıtla
  • Murat denizli:
    ali koc gitsinde kim gelse sampıyon yapar adam devletle ters 4 4 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    sabah sabah moralim bozuldu bu ekip kalmalı Ali Koç acun marinyo Fenerbahçe daha iyi günler için mutlaka kalmalilar seneye fark 12 olur ne kadar doğru bir karar olur hadi Koç göster kendini 4 3 Yanıtla
  • Emir Emir:
    ÖNCELİKLE VOLKAN DEMİREL, OLMADI İTALYAN,ALMAN HOCALAR DÜŞÜNÜLMELİ. 0 4 Yanıtla
  • 8886612:
    kaynak oturma organım 1 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Sergen gelsin.....öyle tv dsn atıptutmaya benzemez 0 1 Yanıtla
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