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Josef de Souza, Adana Demirspor maçını tribünden izledi - Son Dakika
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Josef de Souza, Adana Demirspor maçını tribünden izledi

RAMS Başakşehir'in Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Adana Demirspor maçını tribünden takip etti. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 34 yaşındaki futbolcu, yeni takımının mücadelesini izlemek için stadyuma geldi.

Josef de Souza, Adana Demirspor maçını tribünden izledi
06.01.2024 - 16:40,
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RAMS Başakşehir'in Çin ekibi Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Adana Demirspor mücadelesini tribünden takip etti.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Çin ekiplerinden Beijing Guoan'dan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı geçtiğimiz pazartesi günü kadrosuna katmıştı. Josef, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında turuncu-lacivertlilerin Adana Demirspor'u konuk ettiği müsabakayı tribünden takip etti.

34 yaşındaki futbolcu, daha önce Süper Lig'de 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023 yıllarında ise Beşiktaş forması giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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