Juan, CSKA Moskova ile transferi iptal oldu - Son Dakika
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Juan, CSKA Moskova ile transferi iptal oldu

Juan, CSKA Moskova ile transferi iptal oldu
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Göztepe'nin forveti Juan, CSKA Moskova ile mali şartlar nedeniyle anlaşma sağlayamadı.

SÜPER Lig'de Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Juan, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın kapısından döndü. Juan için geçen hafta sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Sport Republic'le 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığı anlaşmaya varan CSKA Moskova, mali şartlar nedeniyle anlaşmadan vazgeçti. Süreçle ilgili açıklama yapan Rus ekibi, "CSKA Moskova, Juan'ın oyuncu olarak sahip olduğu özelliklere büyük değer veriyor ve Göztepe ile transfer görüşmeleri yürüttü. Ancak oyuncunun sportif ve mali şartları değerlendirildikten sonra kulüp yönetimi, görüşmelerden çekilme kararı aldı. CSKA, profesyonel ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle Göztepe yönetimine teşekkür etti" mesajını paylaştı.

Göztepe'de geçen sezon ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'e yine 15 milyon euro bonservis teklifi gelmesine rağmen satılmayan Brezilyalı forvet şu an için kulüpte kaldı. Juan için bu aşamada daha ciddi bir teklif olmadığı öğrenilirken golcü futbolcu yaz döneminde satılmazsa ara transfere kadar takımda kalacak. Göztepe'de 2 sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda 28 maçta 8 gol, 4 asist, geçen sezon ise 32 maçta 11 gol, 4 asistle oynamıştı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, transferi gündemde olan Juan'a takımla çalışmasına rağmen hazırlık maçlarında süre vermemişti. Juan gibi özel maçlarda az süre bulan Brezilyalı orta saha Dennis için ise Coventry City ve Elversburg kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.

Kaynak: DHA

Cska Moskova, Moskova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juan, CSKA Moskova ile transferi iptal oldu - Son Dakika

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