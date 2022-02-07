Judoda Avrupa Açık müsabakaları Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek

Kadın ve Erkek Judo Milli Takımı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Açık'ta madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihlerindeki organizasyona katılacak milli judocular, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'yi şampiyonada 29'u kadın 52 milli judocu temsil edecek.

Avrupa Açık karşılaşmalarına katılacak milli takım kafilesi, 9 Şubat'ta kara yoluyla Bosna Hersek'e gidecek.