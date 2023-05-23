Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı

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Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'yle karşı karşıya geldi. Carlo Castellani Stadı'nda oynanan mücadeleyi Empoli 4-1 kazandı.

SİLİNEN PUANLAR TAKIMI ETKİLEDİ

Aynı gün 10 puanı silinen Juventus'un karşılaşma boyunca sergilediği kötü performans alınan kararın takım üzerindeki etkisini birebir gösterdi.

İLK YARI 2-0 BİTTİ

18'de Caputo ile öne geçen Empoli, 21'de Luperto ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı önde tamamladı.

CHIESA'NIN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıya da etkili başlayan Empoli 48'de yine Caputo ile farkı üçe çıkardı. 85'de Chiesa farkı ikiye indirse de 90+4'te Piccoli'nin golü skoru 4-1 olarak belirledi.

JUVE, 7'İNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Juventus'un bu mağlubiyet ve 10 puan silme cezası sonrası puanı 59'da kalırken haftayı da 7. sırada tamamladı. Empoli ise bu galibiyetle 42 puana yükseldi.