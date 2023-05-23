Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı - Son Dakika
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Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı

23.05.2023 00:56

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'yle kozlarını paylaştı. Mali usulsüzlük nedeniyle 10 puan silme cezası verilen Juventus, rakibine 4-1 mağlup oldu.

Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'yle karşı karşıya geldi. Carlo Castellani Stadı'nda oynanan mücadeleyi Empoli 4-1 kazandı.

SİLİNEN PUANLAR TAKIMI ETKİLEDİ

Aynı gün 10 puanı silinen Juventus'un karşılaşma boyunca sergilediği kötü performans alınan kararın takım üzerindeki etkisini birebir gösterdi.

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İLK YARI 2-0 BİTTİ

18'de Caputo ile öne geçen Empoli, 21'de Luperto ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı önde tamamladı.

CHIESA'NIN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıya da etkili başlayan Empoli 48'de yine Caputo ile farkı üçe çıkardı. 85'de Chiesa farkı ikiye indirse de 90+4'te Piccoli'nin golü skoru 4-1 olarak belirledi.

JUVE, 7'İNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Juventus'un bu mağlubiyet ve 10 puan silme cezası sonrası puanı 59'da kalırken haftayı da 7. sırada tamamladı. Empoli ise bu galibiyetle 42 puana yükseldi.

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Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı

Juventus, Empoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı - Son Dakika
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