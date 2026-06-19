Kaan Ayhan'dan Paraguay Maçı Öncesi Beklentiler - Son Dakika
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Kaan Ayhan'dan Paraguay Maçı Öncesi Beklentiler

19.06.2026 06:06
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A Milli Takım oyuncusu Kaan Ayhan, Paraguay maçına odaklandıklarını ve galibiyet hedeflediklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden Kaan Ayhan, "Son maçta yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak ve sahada daha güçlü bir Türkiye sergilemekle meşgul olan bir takım gördüm. O yüzden yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında yarın TSİ 06.00'da San Francisco'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda takımın tecrübeli isimlerinden Kaan Ayhan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarınki maçı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Kaan Ayhan, "Son 2-3 antrenmanı gördükten sonra tabii ki Paraguay maçına konsantre olan bir takım gördüm açıkçası. Son maçta yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak ve sahada daha güçlü bir Türkiye sergilemekle meşgul olan bir takım gördüm. O yüzden yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimi skorla biter. Bizi destekleyen milletimize o galibiyeti armağan ederiz" ifadelerini kullandı.

'KALİTEYİ YARIN SAHADA GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Yarınki maçta sahaya karakter koymaları gerektiğine vurgu yapan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası'na hazırlık süreci diye bir şey var. En azından kendi adıma konuşayım, her tür senaryoyu aslında aklınızdan geçiriyorsunuz. Ben de isterdim, takım arkadaşlarım en başta, ilk maçı daha başarılı bir şekilde oynamayı. Ama bu senaryolardan bir tanesiydi. Bir dahaki maç belki başka bir senaryoyla karşılaşabiliriz. Bu, profesyonel açıdan baktığımızda futbolcuların bir kalitesi de aslında. Bu kaliteyi de yarın sahada göstermemiz lazım. Karakterimizle, cesur bir şekilde oynamamız lazım. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz" diye konuştu.

'PARAGUAY'I DA YENEBİLECEK BİR TAKIMA SAHİBİZ'

Paraguay'ı mağlup edebilecek bir takıma sahip olduklarını söyleyen Kaan Ayhan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bence fiziki anlamda bu kadar zorlayacak bir defansa sahip olmayabilirler. En azından boy farkından kaynaklanan zorlukları diyeyim. Ama Paraguay'ın da Avustralya'ya göre bireysel, teknik yeteneği, ön tarafta daha tehlikeli oyuncuları mevcut. Biz, biz olduktan sonra, özellikle son 12-13 maçta gösterdiğimiz oyunla birlikte Paraguay'ı da yenebilecek bir takıma sahibiz. O yüzden yarın mesele Paraguay değil, biziz. Bizim hangi motivasyonla, hangi duruşla maça başlayacağımız önemli. Skoru her zaman elde edemeyebilirsiniz ama bunları gösterirseniz skor da bizden yana olacak."

Kaynak: DHA

Milli Takım, Kaan Ayhan, Paraguay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaan Ayhan'dan Paraguay Maçı Öncesi Beklentiler - Son Dakika

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