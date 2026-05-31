"Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin" demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin" demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

"Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin" demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı
31.05.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus içerik üreticisi Mary Rock, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde PSG kalecisi Matvey Safonov'a yaptığı sıra dışı teklifle gündem olmuştu. Arsenal karşısında oynanan finalde Safonov maç boyunca kurtarış yapamazken, PSG penaltılar sonucunda kupayı kazandı. Final sonrası futbolseverler, Safonov'un istatistiği üzerinden esprili yorumlarda bulundu.

Rus yetişkin içerik üreticisi Mary Rock, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde PSG kalecisi Matvey Safonov'a yaptığı sıra dışı teklifle dikkat çekmişti. Ancak final gecesi yaşananlar, sosyal medyada esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

FİNAL ÖNCESİ GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM

UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Rus içerik üreticisi Mary Rock'ın PSG kalecisi Matvey Safonov'a yaptığı paylaşım gündem oldu. Rock, Safonov'a hitaben yaptığı açıklamada, "Finalde kaç top çıkarırsan, benimle o kadar gece geçirirsin" ifadelerini kullandı.

Bununla da yetinmeyen Rock, "Kaleni gole kapatırsan sabah kahvaltın da benden" ve "Arsenal maçında artık sadece kupayı düşünmeyeceksin" sözleriyle dikkat çekti.

PSG KUPAYA UZANDI

Budapeşte'de oynanan finalde PSG ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede Fransız ekibi, penaltı atışları sonucunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. PSG böylece kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

SAFONOV'UN İSTATİSTİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Final karşılaşmasının ardından ortaya çıkan bir detay ise futbolseverlerin dikkatini çekti. PSG kalecisi Matvey Safonov, maç boyunca rakipten gelen isabetli şutlarda kurtarış yapma fırsatı bulamadı ve mücadeleyi sıfır kurtarışla tamamladı. Bu istatistik, final öncesindeki paylaşımın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ESPİRİLİ YORUMLAR GELDİ

Karşılaşmanın ardından birçok futbolsever, Mary Rock'ın final öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatarak esprili yorumlarda bulundu. Safonov'un maç boyunca kurtarış yapamaması nedeniyle sosyal medyada çok sayıda mizahi paylaşım yapıldı. Ancak PSG'nin kupaya uzanmasıyla birlikte Rus kaleci kariyerinin en önemli başarılarından birini yaşamış oldu.

Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 10:59:14. #7.13#
SON DAKİKA: "Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin" demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.