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Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü de devirdi - Son Dakika
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Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü de devirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Ankaragücü, penaltıdan gol bulup 1-0 öne geçti. Ancak Cengiz Ünder'in 2 golüyle Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

28.01.2024 - 20:46,  Güncelleme: 20:51
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

TOLGA PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin 13. dakikasında Ankaragücü penaltı kazandı. Topla hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı ve yerde kaldı. Hakem "penaltı" dedi. Topun başına geçen Tolga Ciğerci golü attı ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.

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CENGİZ'DEN 12 DAKİKADA 2 GOL

Taraftarı önünde geriye düşen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ünder önce 20. sonra 32. dakikada 2 gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

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TARAFTAR AYAKTA ALKIŞLADI

Son olarak İstanbulspor maçında 4 gol atarak yıldızlaşan Ünder'in bu performansını sarı-lacivertli taraftarlar ayakta alkışladı.

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İKİNCİ YARI POZİSYON VAR AMA GOL YOK

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol pozisyonuna girdi fakat sonuca ulaşamadı. Kalan dakikalarda skor tabelası değişmeyinde Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü\'nü de devirdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: ankara gücü...gezmeye gelmiş..penaltıda olmasa ..maç 2:0 Yanıtla 0 4

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