Kadıköy'de 62. Derbi Heyecanı - Son Dakika
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Kadıköy'de 62. Derbi Heyecanı

Kadıköy\'de 62. Derbi Heyecanı

Fenerbahçe ve Galatasaray, 21 Eylül'de Kadıköy'de 62. kez derbide karşı karşıya gelecek.

19.09.2024 10:03
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 62. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı cumartesi günü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 62. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 61 derbi oynandı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar 12 kez galibiyet sevinci yaşadı. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı 113 gole, Galatasaray 72 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, bu süreçte yapılan maçların 7'sinde gol atamazken; bu müsabakaların 3'ü son 4 sezonda yaşandı. Kadıköy'de yapılan maçların sadece 5'i golsüz tamamlandı.

Lig maçları

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 41 lig maçında Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 8 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu'ndaki lig maçlarında sarı-lacivertliler 76 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 40 gol kaydetti.

21 yıllık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, 2000'li yılların başından itibaren Galatasaray'a sahasında büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılıların 22 Aralık 1999 tarihinde 2-1'lik sonuçla kazandığı maçın ardından sarı-lacivertliler rakibine 23 derbide kaybetmedi. Fenerbahçe, 20'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet alırken, 8 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu seriyi ise 23 Şubat 2020 tarihinde 3-1'lik sonuçla kazanarak sonlandırdı.

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında 3'er galibiyetleri bulunurken, 4 mücadele ise berabere tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadıköy'de 62. Derbi Heyecanı - Son Dakika

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