Kadıköy\'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

FENERBAHÇE, NOTTINGHAM'A DİRENEMEDİ

Kadıköy'deki karşılaşmada Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikadaMorgan Gibbs-White kaydetti. İngiliz ekibi, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

70. DAKİKADA TRİBÜNLER BOŞALMAYA BAŞLADI

Maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarlar takıma ve skora tepki gösterdi. Mücadelenin henüz 70. dakikasında büyük bir bölüm taraftar, tribünleri terk etmeye başladı. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

BİR BÖLÜM TARAFTAR MAÇ SONUNDA DESTEKLEDİ

Öte yandan bir bölüm Fenerbahçe taraftarı da maç sonunda takımlarının yanına çağırarak sarı-lacivertli oyunculara destek gösterdi.