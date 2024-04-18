Kadıköy'de dramatik veda! Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
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Kadıköy'de dramatik veda! Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.

18.04.2024 23:48  Güncelleme: 00:54
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İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Olympiakos'u 1-0 mağlup etse de seri penaltılarda rakibine 3-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

TEK GOL İRFAN CAN'DAN

Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 12. dakikasında golü buldu. Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı.

Kadıköy'de dramatik veda! Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı

BATSMAN OFSAYTA TAKILDI

Sarı-lacivertlilerde 74. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi'nin 82. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

UZATMALARDA GOL YOK

Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve normal süresi 1-0 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı.

Kadıköy'de dramatik veda! Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı

PENALTILARDA KAYBETTİK

Fenerbahçe, penaltı atışlarında Olympiakos'a 3-2 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci penaltı atışlarından yararlanamadı.

Kadıköy\'de dramatik veda! Olympiakos\'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı

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Son Dakika Spor Kadıköy'de dramatik veda! Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (61)

  • Ender Kervancıoğlu: Çok mutluyum. Rum havası dinliyorum. 34 93 Yanıtla Mehmet gönül: Herkes kendine yakışanı yapar kınayıda sürelim sana 82 17 Serhat Varol: kardeş anladığım kadarıyla büyüklerinde kurtuluş savaşı sırasında mutlulukla dinlemiş rum havasını.. 34 5 Mert kursun : soy isminin içinde oglu varsa zaten kendi haline bırakın 23 4
  • Tuna güler: Yaptığı hatalı değişiklikler yüzünden bu maç İsmail Kartala yazar. Yine de teşekkürler Fenerbahçe 90 16 Yanıtla
  • Okan: Fener alisiktir dramalara 83 20 Yanıtla Yasin Eroglu: Nisan ayında Avrupa’da maça çıkan takım dramsa Ocak ayında elenen ne acaba ? 38 39 Okan: 3.sinif kupada kendi sahanda yunan takımına elenmek skandaldir 61 15
  • Bilişim Hurda: hiç penaltılara kalabiliriz diye düşünmemiş İsmail kartal 65 7 Yanıtla Mert kursun : insan gibi oynasalar 90 dk biterdi ama ruhsuzluk attıkları penaltıda bile hayır yok penaltıda karşındaki halı saha takımı olsa ne olur resmen piyango 10 0
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  • Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar: Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık
    01:57 Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar: Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık

    Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltı atışlarına kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar ayrıca, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve penaltılara bakmadığını ifade etti.


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