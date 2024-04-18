Kadıköy\'de dramatik veda! Olympiakos\'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı

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İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Olympiakos'u 1-0 mağlup etse de seri penaltılarda rakibine 3-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

TEK GOL İRFAN CAN'DAN

Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 12. dakikasında golü buldu. Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı.

BATSMAN OFSAYTA TAKILDI

Sarı-lacivertlilerde 74. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi'nin 82. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

UZATMALARDA GOL YOK

Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve normal süresi 1-0 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı.

PENALTILARDA KAYBETTİK

Fenerbahçe, penaltı atışlarında Olympiakos'a 3-2 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci penaltı atışlarından yararlanamadı.