Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki - Son Dakika
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Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki

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Kadıköy\'de İsmail Yüksek\'e büyük tepki
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Aston Villa karşılaşmasında yaptığı hatalarla mağlubiyetin ana faktörlerinden biri olan İsmail Yüksek, Slavia Prag karşılaşmasında oyuna girdiği sırada yoğun şekilde ıslıklandı. Milli futbolcu, maç içerisinde topla buluştuğu anlarda da tepki almaya devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşadı.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL YÜKSEK'E TEPKİ

Karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri ise İsmail Yüksek’in oyuna girdiği dakikalarda yaşandı. Bir önceki Aston Villa mücadelesinde yaptığı kritik hatalarla mağlubiyetin baş mimarlarından biri olarak gösterilen milli futbolcu, Slavia Prag karşısında kulübeden sahaya adım attığı anda Kadıköy tribünlerinin yoğun protestosuyla karşılaştı.

TOP AYAĞINA GELDİKÇE PROTESTO EDİLDİ

Tepkiler oyuncunun sahaya girmesiyle de sınırlı kalmadı. Mücadele boyunca topla her buluştuğunda tribünlerden yükselen ıslık sesleri ve tepkiler devam ederken, milli oyuncunun yaşadığı moral bozukluğu saha içi performansına da yansıdı. 

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UEFA Şampiyonlar Ligiİsmail YüksekAuto OlaysızSlavia PragFenerbahçeKadıköyFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fxmt7zq847 fxmt7zq847:
    milli oyuncunun yaşadığı moral bozukluğu “”””” ya bizim yaşadığımız hayal kırıklığı???? 1 0 Yanıtla
  • I. Borrel I. Borrel:
    Yahu bu kadar protesto edilen birini niçin hâlâ sahaya sokuyorsunuz? 0 0 Yanıtla
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