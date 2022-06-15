Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

15.06.2022 14:07

- Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor Yiğit: "5 yıl önce bizimle kimse kamp yapmak istemezken şimdi tüm dünya kapımızda sıra bekliyor" Kadın Boks Milli Takımı, 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları çerçevesinde Kastamonu'da kampa girdi.

- Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

Yiğit: "5 yıl önce bizimle kimse kamp yapmak istemezken şimdi tüm dünya kapımızda sıra bekliyor"

KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı, 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları çerçevesinde Kastamonu'da kampa girdi. Kamp çerçevesinde Kadın Milli Boks Takımı, Fas Milli Boks Takımı ile birlikte antrenman yaparak turnuvaya hazırlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonu'nun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampa, Akdeniz Oyunları'na katılacak sporculardan Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Esra Özyol ve Gizem Özer ile bu sporculara partnerlik yapan boksörler katılıyor.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda takım halinde Dünya Şampiyonu olarak büyük bir gurur kaynağı olan Milli Kadın Boks Takımı, 10 günlük izinlerinin ardından vakit kaybetmeden Akdeniz Oyunları için Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir hayli moralli ve özgüvenleri yerinde olduğu görülen boksörlere Fas Kadın Milli Boks Takımı da eşlik ediyor. Fas Kadın Milli Boks Takımı ile birlikte antrenman yapan boksörler, Akdeniz Oyunları'na hazırlanarak burada da unvanlarını korumak istiyor.

"5 yıl önce bizimle kimse kamp yapmak istemezken şimdi tüm dünya kapımızda sıra bekliyor"

Milli Takım Antrenörlerinden Nazım Yiğit, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı gösterdiklerini anlatan Yiğit, "Bildiğiniz gibi bu sene Dünya Şampiyonası ülkemizde oldu, biz de takım olarak, iyi hazırlandık ve takım halinde şampiyon olduk ve aynı zamanda dünyanın en iyi takımı seçildik. O zorlu süreçten sonra, tekrar şimdi Akdeniz Oyunları var, çocuklara kısa bir dinlenme süresi verdikten sonra tekrar başlamak zorunda kaldık. Burada da takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Zor bir süreçteyiz teknik heyet olarak, sporcular olarak. Hakikaten çok zor bir süreç, yoğun bir süreç. Bunu da elimizden geldiği kadarıyla, en iyi şekilde hazırlanıp değerlendirmek istiyoruz. Sporcular daha yorgunluklarını atamadan, tekrar kampa başlamak zorunda kaldık. Tabii ki Dünya Şampiyonası'ndaki gibi olmaz, ona yakın bir performans yakalamak istiyoruz. Takım olarak uyum içerisindeler, kafaları çok rahat, takım birliği, fizik yorgunluklarını en aza indirmeye çalışıyor. Çok iyi bir takım oldular, bu da bizi gururlandırıyor" dedi.

Yakaladıkları başarının şimdiye kadar pek görülmemiş bir başarı olduğuna dikkat çeken Yiğit, "Bugüne kadar daha böyle bir başarı olmadı ülkemizde, o da bize nasip oldu. Bu kadar gayretli çalışmanın ve doğru çalışmanın meyvesini de aldık çok şükür. Şu an dünyanın en iyi takımıyız, bunu bütün dünya söylüyor. Herkes bizimle kamp yapmak istiyor, sürekli talep geliyor. Biz bunların içerisinde hangisinden verim alabilirsek, hangisi bize faydalı olur seçiyoruz. Bundan 5 sene öncesine kadar böyle bir şey yoktu, kampa zor gidiyorduk. Bu başarıyı en iyi şekilde devam ettirmeyi istiyoruz" diye konuştu.

"Vakit kaybetmeden hem Akdeniz Oyunlarına hem de Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz"

Dünya Boks Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu ise, "İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda bireysel olarak Dünya Şampiyonu oldum ve takım halinde de şu anda Dünya Şampiyonuyuz. Şu an Kastamonu'da çalışmalara devam ediyoruz ve önümüzde Akdeniz Oyunları var, daha sonrasında da önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Kastamonu'da kendi kamp yerimiz var, o yüzden her zaman burada hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu an takım çok iyi ilerliyor, yorucu bir maratondan çıktık, aynı performansı burada da göstermeye çalışıyoruz. Herkes şu an iyi durumda, daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Takım halinde iyiyiz, elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Yiğit, kampın 21 Haziran'a kadar süreceğini kaydetti.

Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor
Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

YORUMLAR
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KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor KASTAMONU - Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor Erkek Voleybol Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor - Son Dakika

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