Kadınlar 2. Ligi'nde Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi Menteşe'de karşılaştı - Son Dakika
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Kadınlar 2. Ligi'nde Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi Menteşe'de karşılaştı

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Kadınlar 2. Ligi\'nde Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi Menteşe\'de karşılaştı
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi, Menteşe Spor Salonu'nda karşılaştı. Voleybolseverlerin ilgi gösterdiği mücadele, kadın voleyboluna ilginin artmasına katkı sağladı; sporcular ve teknik ekipler tebrik edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Muğla temsilcileri Muğla Sportif Akademi ile Marmaris Belediyesi, Menteşe Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Voleybolseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşmada Muğla'nın iki temsilcisi sahada mücadele ederken, sporun birleştirici gücü ve centilmenlik ruhu ön plana çıktı.

Menteşe Spor Salonu'nda oynanan mücadele, kadın voleyboluna yönelik ilginin artmasına da katkı sağladı. İki takımın sporcuları sahada ortaya koydukları mücadeleyle voleybol heyecanını yaşattı.

Karşılaşma öncesinde ve sonrasında her iki takıma başarı dilekleri iletilirken, sporcular ve teknik ekipler tebrik edildi.

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuMarmaris BelediyesiVoleybolMuğlaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Metin İlhan Metin İlhan:
    Haber, edebi açıdan iyi ancak spor açısından sıfır, sanki salondan değil de evden yazılmış gibi. Soruyorum; maçın sonucu ne? Kim kazandı? Voleybol maçı olduğuna göre setler kaç kaç bitti? 0 0 Yanıtla
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