Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi - Son Dakika
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Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi

01.04.2022 22:42
Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar takım sıralamasında 140 puanla şampiyon oldu. Türkiye, kadınlarda 140 puanla tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 135 puanla Ukrayna ikinci, 110 puanla da Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Budapeşte'de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

KUPAYI EFRAİM KAHRAMAN ALDI

Şampiyonluk kupasını Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman aldı. Türkiye, kadınlarda 140 puanla tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 135 puanla Ukrayna ikinci, 110 puanla da Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

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