Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor, Türkiye'yi 3 takım temsil edecek - Son Dakika
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Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor, Türkiye'yi 3 takım temsil edecek

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezon yarın başlıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye'yi Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Emlak Konut temsil edecek; 16 takımın 4'erli 4 grupta mücadele edeceği ilk turda gruplarını ilk üç sırada bitiren ekipler ikinci tura yükselecek.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun perdesi yarın açılacak.

Kadın basketbolunun Avrupa kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi Fenerbahçe Tarfin, Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Emlak Konut temsil edecek.

16 takımın 4'erli 4 grupta mücadele edeceği şampiyonanın birinci turu deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

Her gruptan ilk üç sırayı alan ekipler ikinci tura adını yazdıracak. Dördüncü olan takımlar ise Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. turundan yola devam edecek.

Turnuvanın ikinci turunda 12 takım, 6'şarlı 2 grupta mücadele edecek. İlk 2 sırayı alan 4 ekip, yarı final play-in oynama hakkı kazanacak. Üçüncü ve dördüncü basamaktaki takımlar çeyrek final play-in bileti alacak. Son iki sırada yer alanlar ise elenecek.

Avrupa Ligi'nde şampiyon, 6'lı final sonunda belli olacak.

Organizasyonun son şampiyonu Fenerbahçe Tarfin, C Grubu'nda Fransa'nın Flammes Carolo Basket, Romanya'nın CS Rapid ve İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle ile karşılaşacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, B Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen ve İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Emlak Konut ise D Grubu'nda Çekya'nın ZVVZ USK Prag, Fransa'nın Tango Bourges Basket ve Polonya'nın AZS UMCS Lublin ekibiyle mücadele edecek.

İlk hafta programı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

A Grubu

Yarın:

19.00 Kibirkstis-TOKS (Litvanya)-Athinaikos Qualco (Yunanistan)

20.00 Casademont Zaragoza (İspanya)-Basket Landes (Fransa)

B Grubu

Yarın:

19.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika)

15 Ekim Perşembe:

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beretta Famila Schio (İtalya)

C Grubu

Yarın:

20.00 Flammes Carolo Basket (Fransa)-CS Rapid (Romanya)

21.00 Valencia Basket (İspanya)-Fenerbahçe Tarfin

D Grubu

Yarın:

19.00 Emlak Konut-AZS UMCS Lublin (Polonya)

20.00 ZVVZ USK Prag (Çekya)-Tango Bourges Basket (Fransa)

Kaynak: AA
GalatasarayFenerbahçeTürkiyeSporSon Dakika

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