Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı karşılaşmaları başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi yarın oynanacak 6 maçla başlayacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi yarın oynanacak 6 maçla başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmalarına 28-30 Eylül tarihlerinde Bursa, İzmir ve Ankara ev sahipliği yapacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şu şekilde: A Grubu (Bursa) Yarın: 16.00 Türk Hava Yolları- Bolu Belediyespor 18.30 Yeşilyurt-PTT 29 Eylül Çarşamba: 16.00 PTT-Türk Hava Yolları 18.30 Bolu Belediyespor-Yeşilyurt 30 Eylül Perşembe: 12.00 PTT-Bolu Belediyespor 14.30 Türk Hava Yolları-Yeşilyurt B Grubu (İzmir) Yarın: 16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta 18.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları 29 Eylül Çarşamba: 16.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit 18.30 Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta 30 Eylül Perşembe: 12.00 Karayolları-Mert Grup Sigorta 15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta C Grubu (Ankara) Yarın: 16.00 Nilüfer Belediyespor- Sarıyer Belediyespor 18.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru 29 Eylül Çarşamba: 16.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor 18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor 30 Eylül Perşembe: 12.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor 14.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor

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