Kura çekiminden önce konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Ligleri Müdürü İlker Kırbaş, "Geçtiğimiz sezon ligimizde ve Avrupa liglerinde başarılı ve centilmence mücadele takımlarımızı tebrik ederim. Yeni takımlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Yeni sezonda maçlar TBF youtube hesabından yayınlanacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8 Ekim 2022 - 30 Mart 2023 tarihlerinde normal sezon tamamlamasını planlıyoruz. Yeni sezonda tüm takımlarımıza oyuncularımıza sağlıklı bir basketbol yılı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Basketbol Süper Ligi, Sinan Erdem, basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.