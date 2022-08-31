Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi

31.08.2022 11:33

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstürü Sinan Erdem Spor Salonu'nda çekildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstürü Sinan Erdem Spor Salonu'nda çekildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 8 Ekim 2022'de başlayacak ve normal sezon 30 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri hazır bulundu.

Kura çekiminden önce konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Ligleri Müdürü İlker Kırbaş, "Geçtiğimiz sezon ligimizde ve Avrupa liglerinde başarılı ve centilmence mücadele takımlarımızı tebrik ederim. Yeni takımlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Yeni sezonda maçlar TBF youtube hesabından yayınlanacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8 Ekim 2022 - 30 Mart 2023 tarihlerinde normal sezon tamamlamasını planlıyoruz. Yeni sezonda tüm takımlarımıza oyuncularımıza sağlıklı bir basketbol yılı diliyorum" diye konuştu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta programı şöyle:

Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Botaş - OGM Ormanspor

Emlak Konut - Rize Belediyesi

Bursa Uludağ Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Melikgazi Kayseri Basketbol - Beşiktaş

Nesibe Aydın - Çankaya Üniversitesi

Antalya 07 Basket - Galatasaray - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi - Son Dakika

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