ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde normal sezon sona erdi

Ligde 30. ve son hafta maçları tamamlandı, play-off ekipleri belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede, Beşiktaş BOA ikinci sırada yer aldı. OGM Ormanspor üçüncü, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor dördüncü oldu. Galatasaray Çağdağ Faktoring beşinci, ÇBK Mersin altıncı sırada yer aldı. Nesibe Aydın yedinci sırayı alırken, BOTAŞ play-off'a kalan son ekip oldu.

20.03.2024 21:39  Güncelleme: 21:39
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon oynanan maçların ardından sona erdi.

Ligde 30. ve son hafta maçları tamamlanırken, play-off oynamaya hak kazanan ekipler de belli oldu.

15 takımlı ligde 28 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede yer alırken, onu 20 galibiyet ve 8 mağlubiyetle Beşiktaş BOA izledi.

OGM Ormanspor 19 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ligi 3. sırada tamamlarken, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor aynı galibiyet sayısıyla 4'üncülüğü elde etti.

Galatasaray Çağdağ Faktoring, ligi 5. sırada tamamlarken, ÇBK Mersin 6'ncılığa yerleşti. Nesibe Aydın 7. sırayı alırken, ligi ilk 8 içinde bitiren ve play-off'a kalan son ekip BOTAŞ oldu.

Bu sıralamaya göre eşleşmeler ise şöyle oluştu:

Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ

Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdağ Faktoring

OGM Ormanspor-ÇBK Mersin

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi - Son Dakika

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