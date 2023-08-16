Kadınlar Dünya Kupası'nda final, İngiltere ile İspanya arasında oynanacak - Son Dakika
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Kadınlar Dünya Kupası'nda final, İngiltere ile İspanya arasında oynanacak

Son Güncelleme: 16.08.2023 15:14

Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere, Avustralya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi. İngilizler, dev finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan İngilizler, tarihlerinde ilk kez finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu.

İNGİLİZLER RAHAT KAZANDI

Karşılaşmada İngilizlere galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Toone, 71. dakikada Hemp ve 86. dakikada Russo kaydetti. Avustralya'nın tek golü ise 63. dakikada Kerr'den geldi.

FİNAL 20 AĞUSTOS'TA

İngiltere ile yarı finalde İsveç'i eleyen İspanya, Kadınlar Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. En büyüğün belli olacağı mücadele 20 Ağustos'ta Avustralya Stadı'nda oynanacak.

Maçtan kareler:

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