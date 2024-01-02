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Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu

Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş yarı finale yükseldi. Dörtlü Finalde Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin-Beşiktaş eşleşmeleri oluştu. Dörtlü Final 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek.

Kadınlar Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu
02.01.2024 - 22:32,  Güncelleme: 22:34
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Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından yarı finale adını yazdıran takımlar belli oldu.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün tek maç üzerinden 4 karşılaşma ile sona erdi. Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş, rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Alınan sonuçların ardından Dörtlü Finaldeki eşleşmelerde belirlendi. Dörtlü Finalde; Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 4-5 Ocak tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final ise Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe Alagöz Holding - Nesibe Aydın: 96-57

Emlak Konut - OGM Ormanspor: 63-72

Galatasaray Çağdaş Faktoring - ÇBK Mersin: 65-76

Beşiktaş - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: 95-85

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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