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PSG, Sacha Boey'i kadrosuna katmaya çok yakın - Son Dakika
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PSG, Sacha Boey'i kadrosuna katmaya çok yakın

Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey için girişimlerini sıklaştırmış durumda. PSG, Sacha Boey transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşmelerde bulunuyor ve sarı-kırmızılı yönetimi ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

22.01.2024 - 18:46,  Güncelleme: 19:01
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Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey için girişimlerini sıklaştırmış durumda.

PSG KANCAYI ATTI

Sofoot'ta yer alan habere göre, Nordi Mukiele'nin ayrılık ihtimaline karşın Roma'dan Diego Llorente ile ilgilenen PSG, perde arkasında Sacha Boey transferi için çabalıyor.

CAMPOS GÖRÜŞÜYOR

Haberde; Paris Saint-Germain Futbol Danışmanı Luis Campos'un, Sacha Boey transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşmelerde bulunduğu ve sarı-kırmızılı yönetimi ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Kafaya koydular bir kere! PSG Sacha Boey'i bitirmek üzere
PSG, Sacha Boey\'i kadrosuna katmaya çok yakın
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Efe Efe: Galatasaray'dan boey gidecek diye takım mahfolmuyor. ama fenevde bir fred sakatlandı diye neredeyse küme düşecekler Yanıtla 15 60
  • Talip Konyali: tam zamanı para lazım cim boma..1e 20 katlayacak cim bom ..tabiki olursa Yanıtla 5 33

Galatasaray, Sacha Boey, PSG, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: PSG, Sacha Boey'i kadrosuna katmaya çok yakın - Son Dakika
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