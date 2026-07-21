Kağıtspor’dan iki haftada 7 branşta madalya yağmuru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıtspor’dan iki haftada 7 branşta madalya yağmuru

Kağıtspor’dan iki haftada 7 branşta madalya yağmuru
21.07.2026 10:20  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, son iki haftada taekwondo, güreş, halter, kano, para atletizm, geleneksel okçuluk ve masa tenisinde ulusal ve uluslararası başarılarla Kocaeli'ye madalya gururu yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları, son iki haftada taekwondo, güreş, halter, kano, para atletizm, geleneksel okçuluk ve masa tenisinde elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla Kocaeli'ye madalya gururu yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları, son iki haftada katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. 4-7 Temmuz tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilen ve 3 bin sporcunun katıldığı Batı Grubu Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kağıtspor, 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. 36 kiloda Sema Gül Dinçer şampiyon olurken, 36 kiloda Hamza Deniz, 30 kiloda Esmanur Kandemir ve 27 kiloda Meryem Akyol gümüş madalya elde etti. Ayrıca 5 sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. 15-18 Temmuz tarihlerinde Sinop'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda da başarılarını sürdüren Kağıtspor'da Sema Gül Dinçer altın, Hamza Deniz gümüş, Yağmur Şevval Bekçi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Yener Aras dünyada ilk 10'a girdi

4-5 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtsporlu Yener Aras büyük başarıya imza attı. Gülle ve cirit atma branşlarında Türkiye şampiyonu olan başarılı sporcu, elde ettiği derecelerle dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. Aras ayrıca Dünya Paralimpik Şampiyonası öncesinde Dubai'de gerçekleştirilecek kalifikasyon yarışlarına katılma hakkı kazandı.

İlk kano yarışında derece

Kağıtspor Kano Takımı, 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Eskişehir Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda ilk resmi yarış deneyiminde önemli dereceler elde etti. U10 Kadın K2 200 metrede Sare İpek Memiş ile Meryem Nil Baş Türkiye üçüncüsü olurken, U11 Erkek K2 200 metrede Ali Aras Salman ile Demir Aras Bayrak Türkiye ikinciliği kazandı.

Güreşte uluslararası ve yerel arenada zirve

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kağıtsporlu Ebubekir Gür, 57 kiloda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Ayrıca Bursa'daki 525. Kestel Belediyesi Geleneksel Kozluören Yağlı Güreşleri'nde Seçkin Duman başpehlivan olarak altın madalya kazandı.

Anlamlı gün adına anlamlı başarılar

15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Kandıra Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ise Kağıtsporlu pehlivanlar kürsüye adeta ambargo koydu. Başpehlivan boyunda Seçkin Duman, Başaltı boyunda Emre Duman, büyük orta boyunda Abdülvasi Balta, küçük orta küçük boyunda Yasin Sevim, deste küçük boyunda Khabib Nabiev ve ayak boyunda Salih Yıldız birincilik elde etti. Başaltında Erdal Duman ikinci olurken, deste büyük boyunda Enes Portakal ile Erman Altıntaş, deste küçük boyunda Eren Karaten ve minik 1 boyunda Talha Ergal de dereceye girerek Kağıtspor'un başarısına katkı sağladı.

Geleneksel okçulukta bölgeye damga vurdu

Kocaeli'de gerçekleştirilen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri'nde Kağıtsporlular hem bireysel hem takım kategorilerinde önemli dereceler elde etti. Bireyselde Yusuf Eymen Akar, Büşra Şen ve Esad Kağan Yağcı bölge şampiyonu olurken, Talha Eren Ay bölge ikincisi oldu. Takımlarda ise genç erkek, 12-13 yaş minik erkek ve 14-15 yaş yıldız kız ekipleri bölge şampiyonluğu kazanırken, 12-13 Yaş minik kız ile 16-17 yaş genç kız takımları bölge ikinciliği elde etti.

Özel sporculardan anlamlı başarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel sporcularına da destek olmaya devam ediyor. Konya'da 81 ilden 131 sporcunun katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtsporlu Ecren Kılıç, masa tenisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Emirhan Çetinkaya'dan halterde Avrupa vizesi

13-18 Temmuz tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası'nda +94 kilogramda mücadele eden Emirhan Çetinkaya Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu, bu derecesiyle ağustos ayında gerçekleştirilecek U15 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kağıtspor, Atletizm, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kağıtspor’dan iki haftada 7 branşta madalya yağmuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Karısını başka bir erkekle yakaladı Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:05
Rekor zam En düşük maaş 153 bin oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 11:30:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kağıtspor’dan iki haftada 7 branşta madalya yağmuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.