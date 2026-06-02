Kağıtspor'dan madalya yağmuru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıtspor'dan madalya yağmuru

Kağıtspor\'dan madalya yağmuru
02.06.2026 11:26  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları, motokros, karate, judo, kick boks, bilek güreşi ve yağlı güreş branşlarında katıldıkları organizasyonlarda çok sayıda madalya kazandı. Macaristan'da bilek güreşinde, Bosna Hersek'te judoda, Almanya'da karatede, Antalya'da kick boksta ve Afyonkarahisar'da motokrosta dereceler elde edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün sporcuları, geride kalan hafta katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda motokros, karate, judo, kick boks, bilek güreşi ve yağlı güreş branşlarında başarılara imza attı.

Farklı branşlarda mücadele eden Kağıtsporlu sporcular, Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle dikkati çekti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Kozakoğlu, 23 yaş altı (U23) kategorisinin ardından büyükler 80 kilo sağ kolda da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Judo Büyükler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Hilmi Mucık 66 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda 60 kiloda Emirhan Karahan ve Erman Gürgen gümüş, Emir Selim Arı ile Münir Ertuğ ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Karatede uluslararası dereceler

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Büyükler Karate Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kiloda Avrupa ikincisi oldu. Organizasyonda, Kağıtsporlu milli sporcular Enes Bulut ve Hasan Aslan'ın kadrosunda yer aldığı Erkek Kumite Milli Takımı da gümüş madalya kazandı.

İstanbul'da 13 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ise Hilal Eslem Çeçenaltın Balkan şampiyonluğuna ulaşırken, Melis Uran Balkan ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Kick Boks ve motokrosta madalya mesaisi

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 11. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda, gençler 86 kilo "Low Kick" kategorisinde Barbaros Ege Aydın altın madalyaya uzandı. Büyükler 60 kilo "Full Contact" kategorisinde Şeymanur Tok, gençler 50 kilo K1 kategorisinde ise Ravzanur Tok bronz madalya kazandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Motokros Avrupa, Doğu Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden kulüp sporcularından Batuhan Demiryol Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği, Yusuf Ali Kolay Türkiye ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde etti. Alparslan Kelsoy Türkiye ikincisi ve Avrupa dördüncüsü olurken, Mustafa Resul Kurtuluş Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa dördüncülüğü derecelerine ulaştı.

Er Meydanında Kağıtspor rüzgarı

Hafta sonu gerçekleştirilen yağlı güreş organizasyonlarında da mavi-beyazlı pehlivanlar kürsüye çıktı. Bursa'daki 350. Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde Serhat Balcı "baş boyu"nda üçüncü oldu. Kırklareli'de düzenlenen 101. Büyükmandıra Yağlı Güreşleri'nde Salih Yıldız "ayak boyu"nda birincilik, Mehmet Eraslan "deste orta boy"da üçüncülük elde etti. İstanbul Etnospor Yağlı Güreşleri'nde ise "deste boy"da Salih Yıldız ve Mustafa Ekin üçüncülük kürsüsünde yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Macaristan, Kick Boks, Kağıtspor, Antalya, Almanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kağıtspor'dan madalya yağmuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:48:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kağıtspor'dan madalya yağmuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.