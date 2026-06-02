Kağıtspor\'dan madalya yağmuru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün sporcuları, geride kalan hafta katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda motokros, karate, judo, kick boks, bilek güreşi ve yağlı güreş branşlarında başarılara imza attı.

Farklı branşlarda mücadele eden Kağıtsporlu sporcular, Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle dikkati çekti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Kozakoğlu, 23 yaş altı (U23) kategorisinin ardından büyükler 80 kilo sağ kolda da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Judo Büyükler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Hilmi Mucık 66 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda 60 kiloda Emirhan Karahan ve Erman Gürgen gümüş, Emir Selim Arı ile Münir Ertuğ ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Karatede uluslararası dereceler

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Büyükler Karate Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kiloda Avrupa ikincisi oldu. Organizasyonda, Kağıtsporlu milli sporcular Enes Bulut ve Hasan Aslan'ın kadrosunda yer aldığı Erkek Kumite Milli Takımı da gümüş madalya kazandı.

İstanbul'da 13 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ise Hilal Eslem Çeçenaltın Balkan şampiyonluğuna ulaşırken, Melis Uran Balkan ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Kick Boks ve motokrosta madalya mesaisi

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 11. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda, gençler 86 kilo "Low Kick" kategorisinde Barbaros Ege Aydın altın madalyaya uzandı. Büyükler 60 kilo "Full Contact" kategorisinde Şeymanur Tok, gençler 50 kilo K1 kategorisinde ise Ravzanur Tok bronz madalya kazandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Motokros Avrupa, Doğu Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden kulüp sporcularından Batuhan Demiryol Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği, Yusuf Ali Kolay Türkiye ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde etti. Alparslan Kelsoy Türkiye ikincisi ve Avrupa dördüncüsü olurken, Mustafa Resul Kurtuluş Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa dördüncülüğü derecelerine ulaştı.

Er Meydanında Kağıtspor rüzgarı

Hafta sonu gerçekleştirilen yağlı güreş organizasyonlarında da mavi-beyazlı pehlivanlar kürsüye çıktı. Bursa'daki 350. Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde Serhat Balcı "baş boyu"nda üçüncü oldu. Kırklareli'de düzenlenen 101. Büyükmandıra Yağlı Güreşleri'nde Salih Yıldız "ayak boyu"nda birincilik, Mehmet Eraslan "deste orta boy"da üçüncülük elde etti. İstanbul Etnospor Yağlı Güreşleri'nde ise "deste boy"da Salih Yıldız ve Mustafa Ekin üçüncülük kürsüsünde yer aldı. - KOCAELİ