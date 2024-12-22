Kahraman: Vicdanım rahat - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kahraman: Vicdanım rahat

Geniş Video İzle

Boluspor Teknik Direktörü Kahraman, Kocaelispor maçında oyuncularının mücadelelerinden memnun.

22.12.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kahraman: "Bolu arması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum, vicdanım çok rahat"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, Kocaelispor maçının ardından, "Bolu arması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum, vicdanım çok rahat" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, 80 dakika boyunca iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Evimizde kaybettiğimiz için üzgünüz. Şimdi maçın hikayesine baktığımızda, neredeyse yarı bütçeyle kurulmuş bir Bolu takımı var. Ancak bunun 5-6 katı daha fazla bütçeyle kurulmuş, kaliteli oyunculara sahip bir Kocaeli takımıyla oynadık. Bence objektif olarak bakıldığında, Bolu takımının 70-80 dakika boyunca çok iyi futbol oynadığını görürsünüz. Ama tabii ki taraftarın da bir tepkisi var; sonuç bekliyorlar. 3 maçtır çok iyi futbol var ama sonuç yok. Taraftarlar tepkilerini kendilerince gösterebilirler, belki haklılar. Ancak bir yandan da güçlü bir oyun var. Hangi açıdan baktığınız önemli. Ben takımın oyunundan ve mücadelesinden memnunum" diye konuştu.

"Çoğunlukla Kocaeli takımına yönelikti"

Hakem kararlarını eleştiren Kahraman, "Son 15 dakikada hakemin kararlarına bakarsak, ne kadar haklı olduğu tartışılır. Verilen kırmızı kart ve oyundaki diğer kararlar, çoğunlukla Kocaeli takımına yönelikti. Hakem hakkında konuşmak bana yakışmıyor aslında. Bu konuda konuşmayacağım diye kendime söz vermiştim. Maalesef geçen hafta da son dakika oyuncu değişikliği yapıyorum. Hakeme, 'Bekle, değiştireceğim' diyorum. Ama duran topu kullandırıyor rakibe. Daha oyuncu yerine geçmeden oyun başlıyor ve oradan gol yiyoruz. İnanılır gibi değil. Sonuç olarak mağlubuz. Ama baktığınızda, Kocaeli takımına karşı net 5-6 pozisyonumuz var. Kocaeli takımı ise sadece yandan gelen ortalarla pozisyon bulmaya çalıştı. Kaliteli ayaklarıyla geldiklerinde ise golü buldular. Ama bu nereye kadar sürecek? Ben Bolu arması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum, vicdanım çok rahat. Söyleyeceklerim bu kadar. Kocaeli takımına başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kahraman: Vicdanım rahat
Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Boluspor, Kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahraman: Vicdanım rahat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:28 Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:11 Jose Mourinho’nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 21:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kahraman: Vicdanım rahat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.