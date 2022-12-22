Eyüpspor büyük oynuyor! Galatasaray'ın yıldız golcüsüne talip oldular - Son Dakika
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Eyüpspor büyük oynuyor! Galatasaray'ın yıldız golcüsüne talip oldular

22.12.2022 18:13

Kaleci Berke Özer ile anlaşan Eyüpspor, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis ve Alanyasporlu Efecan Karaca için de harekete geçti. Süper Lig'e çıkma hedefinde olan İstanbul ekibi iki futbolcuyu da ara transfer döneminde kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Kaleci Berke Özer'i kadrosuna kattığını açıklayan Eyüpspor, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis ve Alanyasporlu Efecan Karaca için de hareke geçti. Bu sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'in Portimonense takımına giden Berke Özer, Türkiye'ye Eyüpspor ile döndü. Kalecinin transferi Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tarafından resmen açıklandı.

SIRADA GOMİS VE EFECAN VAR

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'daki sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Mauro Icardi transferinden sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Gomis, kendisine gelecek uzun süreli bir sözleşmeye 'Hayır' demeyecek. Süper Lig'e çıkma konusunda büyük avantajı bulunan İstanbul ekibinin transferleri Berke Özer ile sınırlı değil. Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis ve Alanyasporlu Efecan Karaca da İstanbul ekibinin gündeminde yer alıyor.

GOMİS'İN AYRILMASI BEKLENİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in benzer özellikte oyuncular olduğunu düşünüyor ve farklı bir forvet profili istiyor. Bu yüzden ocak ayında Galatasaray'ın bir bonservis karşılığı Gomis'in gidişine onay verebileceği belirtiliyor.

EFECAN TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karacan'ın sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Ajansspor'un haberine göre Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Efecan Karaca'nın geçen sezon Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmemişti.

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Bafetimbi Gomis, Efecan Karaca, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor büyük oynuyor! Galatasaray'ın yıldız golcüsüne talip oldular - Son Dakika


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