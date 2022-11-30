Göztepe-Altay maçında fişekleri stada sokan ambulans şoföründen kan donduran paylaşımlar: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek

Spor Toto 1. Lig'de oynanan ve yaşanan olayların damga vurduğu Göztepe- Altay derbisinde bir taraftarın yaralanmasına yol açan işaret fişeklerini stada soktuğu tespit edilen ambulans şoförü A.G'nin paylaşımları ortaya çıktı.
Göztepe-Altay maçında bir taraftarın yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini stada sokan ambulans şoförlerinden A.G'nin 7 yıl önce sosyal medyada yaptığı kan donduran paylaşımlar ortaya çıktı. A.G'nin gönderisinde paylaştığı bir fotoğrafta duvarda "Ya kupayı kaldırırız ya da dönerleri." yazısının yer alması dikkat çekti.
A.G'nin ayrıca 7 yıl önce elinde fişek tuttuğu fotoğrafının olduğu bir başka paylaşımında, "Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek." ifadelerini kullandığı görüldü.
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