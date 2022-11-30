Göztepe-Altay maçında fişekleri stada sokan ambulans şoföründen kan donduran paylaşımlar: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek - Son Dakika
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Göztepe-Altay maçında fişekleri stada sokan ambulans şoföründen kan donduran paylaşımlar: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek

30.11.2022 15:10

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına direkle vurulduğu ve bir taraftarın fişekle ağır yaralandığı olaylı Göztepe-Altay derbisinde, sis ve işaret fişeklerini stada soktuğu saptanan ambulans şoförlerinden A.G'nin geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Ambulans şoförünün 7 sene önce yaptığı kan donduran paylaşımda, "Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek." ifadelerini kullandığı görüldü.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan ve yaşanan olayların damga vurduğu Göztepe- Altay derbisinde bir taraftarın yaralanmasına yol açan işaret fişeklerini stada soktuğu tespit edilen ambulans şoförü A.G'nin paylaşımları ortaya çıktı.

"YA KUPAYI KALDIRIRIZ YA DÖNERLERİ"

Göztepe-Altay maçında bir taraftarın yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini stada sokan ambulans şoförlerinden A.G'nin 7 yıl önce sosyal medyada yaptığı kan donduran paylaşımlar ortaya çıktı. A.G'nin gönderisinde paylaştığı bir fotoğrafta duvarda "Ya kupayı kaldırırız ya da dönerleri." yazısının yer alması dikkat çekti.

"SARI KIRMIZI GİYEN HERKES BİR GÜN ÖLECEK"

A.G'nin ayrıca 7 yıl önce elinde fişek tuttuğu fotoğrafının olduğu bir başka paylaşımında, "Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek." ifadelerini kullandığı görüldü.

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Altay, Spor, Son Dakika

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