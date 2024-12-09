Kaloğlu: Kayserispor'un Hedefi Zirve - Son Dakika
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Kaloğlu: Kayserispor'un Hedefi Zirve

Kaloğlu: Kayserispor\'un Hedefi Zirve

Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu, kulübü en iyi yerlere taşıyacaklarını vurguladı.

09.12.2024 09:53
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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, hiçbir bahaneye sığınmadan Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı locadan takip eden ve müsabaka sonrası soyunma odasına giren Sinan Kaloğlu, teknik heyet ve oyuncularını tebrik etti. Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu sonrasında yaptığı paylaşımda, "Kayserispor, her ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun taraftarıyla büyük bir kulüp. 11 maç gibi uzun süren ve bu büyüklüğe yakışmayan iç sahada kazanamama serisine Alanyaspor karşısında son verdik. Rakibimize çok iyi çalıştık. Hazırladığımız planı harfiyen uygulayan oyuncularıma ve onların bu mücadelesine müthiş bir destekle katkı veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiçbir bahaneye sığınmadan Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacağız. Tebrikler takım" cümleleri kurdu.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, bu hafta oynanacak Antalyaspor maçında takımın başında sahaya çıkabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kaloğlu: Kayserispor'un Hedefi Zirve - Son Dakika

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