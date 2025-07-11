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Kalori Hesaplama Hatası

Kalori Hesaplama Hatası
11.07.2025 13:57
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Egzersiz sonrası atıştırmalıkların kalori etkisi yanıltıcı olabilir, kilo kaybı zorlaşır.

Spor meraklılarının denklemi çok basittir: Alınan kaloriye karşı harcanan kalori.

Spor salonunda ter döktükten sonra kendinizi küçük bir atıştırmalıkla ödüllendirmeyi hak ettiğinizi düşünürsünüz.

Ama işin matematiği göründüğü kadar basit değil.

Egzersiz sırasında ne kadar kalori yaktığımızı fazla abartmak ve bir atıştırmalıktaki kaloriyi hafife almak çok kolay.

Sonuç ise biraz moral bozucu: Zayıflamak umuduyla egzersiz yapanların büyük bir kısmı ( yüzde 68'i) aslında kilo alıyor.

BBC Future, Harvard Tıp Fakültesi'nin seks yapmaktan uzun mesafe bisiklet sürmeye kadar birçok eylemde yakılan kalorilere dair kapsamlı tablosunu taradı.

Bu bilgilerle, en sevdiğiniz atıştırmalıkları yakmak için tam olarak ne gerektiğini hesapladık.

(Veriler kişiden kişiye değişebilir – buradaki tüm hesaplamalar 70 kiloluk bir kişi baz alınarak yapıldı.)

Uyurken bile vücut kalori yakar. Bilgisayar başında oturmak, sakız çiğnemek ya da kitap okumak gibi basit aktiviteler bile küçük atıştırmalıkları dengeleyebilir.

Ancak seks gibi enerjik görünen günlük faaliyetlerde aslında ne kadar az kalori yaktığınızı ya da bir burger ve patates kızartmasını yakmak için ne kadar yol kat etmeniz gerektiğini öğrenince şaşırabilirsiniz.

Elbette egzersizin kilo kaybından başka birçok faydası var. Ama hedefiniz daha fit bir görünüm ya da sadece kilonuzu korumaksa, spor salonuna gitmeden ya da mutfağa yönelmeden önce gerçekleri bilmek işinize yarayabilir.

İşte bazı şaşırtıcı karşılaştırmalar:

Kelebek ya da serbest stil yüzmeyle geçirilen bir saat, yaklaşık 772 kalori yakılmasını sağlıyor. Bu da 5,5 kutu kolaya denk geliyor.

Egzersiz bisikletiyle geçirilen bir saat ise 700 kaloriden fazla yakılmasını sağlayarak neredeyse üç Krispy Kreme donuta karşılık geliyor.

Daha düşük tempolu aktivitelerde ise tablo hayli farklı. Örneğin bir saat boyunca sakız çiğnemek, yalnızca bir adet Pringles cipsini dengelemeye yetiyor.

Ancak bu alışkanlık uzun vadede etkili olabilir. New England Journal of Medicine dergisinin verilerine göre, gün boyunca her saat sakız çiğnendiğinde yılda 5 kilogram yağ kaybı mümkün.

Yüksek tempolu egzersizlerde ise sonuçlar daha etkili. Bir saat koşu, yaklaşık 1000 kalori yaktırıyor ve bu da bir adet Big Mac ve patates kızartmasına denk.

Benzer şekilde, bir saat dans (örneğin disko veya salon dansı), yaklaşık 400 kalori yakılmasını sağlıyor; yani 3 kadeh şaraplık bir enerji harcaması demek.

Görünüşe göre bilgisayar başında geçirilen zaman da küçük bir bedelle geliyor: 1 saat oturmak, yalnızca 1/3 Snickers barının karşılığı.

Ayakta durmak ise oturmaya kıyasla fazladan yalnızca 11 kalori yakılmasını sağlıyor. Öte yandan, kitap okumak, televizyon izlemeye göre saatte 28 kalori daha fazla yakılmasını sağlıyor ve bu da yaklaşık 4 adet Pringles'a eşdeğer.

Peki ya seks?

Bu konuda da şaşırtıcı veriler var. Kadınlar, bir saatlik cinsel aktiviteyle yaklaşık 34 gram peynirin kalorisine denk enerji harcarken, erkeklerde bu miktar 51 gram oluyor.

Ancak PloS One dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, bazı katılımcılar bu ortalamaların üç katı kadar kalori yakabiliyor.

Kaynak: BBC

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