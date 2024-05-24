Spor

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Bulgaristan: Petkov, Tatarov, Nikolov, Dimitrov, Grozdanov, Karyagin (Kolev, Asparuhov, Garkov, Bozhilov, Valchinov)

Kanada: Loeppky, Szwarc, Van Berkel, McCharty, Maar, Herr (Hoag, Lui)

Setler: 22-25, 28-30, 24-26

Süre: 87 dakika (24, 32, 31)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Kanada, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Bulgaristan ile Kanada karşılaştı.

Kanada, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk maçında Fransa'ya 3-0 yenilen Bulgaristan, bu sonuçla organizasyondaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Organizasyondaki ilk maçında Türkiye'yi 3-1 yenen, ikinci maçında ise Polonya'ya 3-1 mağlup olan Kanada, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Ligde bugün Fransa ile ABD, Hollanda ile Polonya karşılaşacak

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.