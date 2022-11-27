Kanada'yı farklı geçen Hırvatistan rakibini turnuvanın dışına itti

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Hırvatistan, geriye düşmesine rağmen sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçta Alphonso Davies, 2. dakikada perdeyi açtı. Davies, Kanada'nın Dünya Kupası finallerinde ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.
Hırvatistan ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirmeyi başardı. 36. dakikada Kramaric skoru eşitledi. Marko Livaja, 44'te Hırvatları öne geçirdi.
İkinci yarıda Hırvat rüzgarı esti. Kramaric 70'te skoru 3-1'e getirdi. 90+4'te Lovro Majer son sözü söyledi ve maç 4-1 bitti.
Atiba, bu maçla birlikte Kanada forması altında 100 karşılaşmaya çıkan ilk futbolcu oldu. Eski Beşiktaşlı Larin de 46'da oyuna girdi.
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