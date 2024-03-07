Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de yayınlanacak. Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
Union SG; Moris, Sykes, Burgess, Machida, Terho, Rasmussen, Sadiki, Puertas, Montes, Eckert, Amoura.
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Son Dakika › Spor › İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City, ilk maçta 3-1 yendiği Kopenhag'ı aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekip, hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmayınca Manchester City, çeyrek finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta Leipzig'e beraberlikle yetindi ve tur atladı. Milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Porto'ya 90-80 yenildi. Porto şehrindeki Dragao Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 42-32 üstünlükle girdi. Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı indirmeye çalışsa da final periyoduna Porto'nun 62-57 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Portekiz temsilcisi, mücadeleyi 90-80 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
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