İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11\'leri

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik.

07.03.2024 00:45
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Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de yayınlanacak. Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

KANARYA AVANTAJ PEŞİNDE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Union SG; Moris, Sykes, Burgess, Machida, Terho, Rasmussen, Sadiki, Puertas, Montes, Eckert, Amoura.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Alper Kızıltepe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika

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