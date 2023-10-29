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Kanarya seriyi sürdürmek istiyor! Pendikspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Kanarya seriyi sürdürmek istiyor! Pendikspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Güncelleme: 29.10.2023 17:44

Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele BeIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Pendikspor XI: Erdem, Sequira, Welinton, Berkay, Erdem, Vukovic, İbrahim, Gökcan, Halil Akbunar, Endri Çekiçi, Eren

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kanarya seriyi sürdürmek istiyor! Pendikspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanarya seriyi sürdürmek istiyor! Pendikspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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