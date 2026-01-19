Kani Ademoğlu sessizliğini bozdu

Sultan Su İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, deplasmanda Karacabey Belediyespor karşısında 1-0 kazanılan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mağdur edebiyatı artık karşılık bulmuyor. 19 yaşındaki bir oyuncunun yaptığı hataya karşı uyarı yapılması gerekirken, bu oyuncuyu kahramanlaştırırsanız o kardeşimizi Türk futboluna kazandıramayız. Bu şekilde devam edilirse ilerleyen günlerde daha büyük hatalar yapılır ve daha fazla insan karşı karşıya getirilir" diye konuştu.

Hafta içerisinde yoğun bir şekilde gündemde tutulmak istenen Batman Petrolspor karşılaşmasındaki pankart konusuna da değinen Başkan Ademoğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kani Ademoğlu açıklamasında, "Özellikle şunu belirtmek istiyorum; biz doğu şehirlerine gittiğimizde her zaman üst düzey misafirperverlikle karşılandık. Bu bölgelere gittiğimizde kendimizi kendi evimizdeymiş gibi hissettik. Aynı şekilde Amedspor, Şanlıurfaspor, Batmanspor ya da hangi takım olursa olsun, biz de İnegöl'de yönetim olarak üst düzey bir şekilde karşılamaya ve misafir etmeye çalıştık, kendi evlerindeymiş gibi ağırladık" dedi.

"İnegöl kozmopolit bir şehirdir"

İnegöl'ün toplumsal yapısına vurgu yapan Başkan Ademoğlu, "İnegöl'ümüz, seksen bir ilden vatandaşın bir arada yaşadığı kozmopolit bir şehirdir. Arnavut'u, Boşna'ğı, Laz'ı, Kürdü, Kafkas'ı, Gürcü'sü; birçok milletin bir arada huzurla yaşadığı bir yerdir. Hep birlikte ekmeğimizi bölüşüyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda hiçbir zaman mikro milliyetçilik olmamıştır" dedi.

"Pankartın arkasındayız"

Pankart üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösteren Başkan Kani Ademoğlu, "Pankart üzerinden aşırı derecede yüklenilmeye çalışılıyor. Ancak pankarttaki sözler son derece anlamlıdır ve biz bu pankartın arkasındayız. Pankarttaki cümlelerde verilmek istenen mesaj nettir" dedi.

"Mesaj kürt kardeşlerimize değil, onların ismini kullanmak isteyen bölücüleredir"

Açıklamasının devamında mesajın çarpıtılmaya çalışıldığını ifade eden Ademoğlu, "Osmanlı ve Selçuklu tarihimize baktığımızda, o gün de benzer oyunlar oynanmak istendi, bugün de yapılmak isteniyor. Maalesef bugün de Kürt kardeşlerimizi kullanmaya çalışıp onların arkasına sığınıp bölücülük yapmaya çalışanlar var. Orada verilen mesaj, Kürt kardeşlerimize değil; terör örgütlerinedir ve bu terör örgütlerini elinde tutan dış güçleredir. Hiçbir kimsenin Kürt kardeşiyle bir sorunu ya da tepkisi olamaz" dedi.

"Mersin Milletvekili açıklamasıyla şehirleri karşı karşıya getirmektedir"

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in açıklamalarını da değerlendiren Başkan Kani Ademoğlu, söz konusu ifadeleri "talihsiz" olarak nitelendirdi. "Sayın Mersin Milletvekilimiz talihsiz bir açıklama yapmıştır. Kendi seçim bölgesi olan şehrinin takımı zorluklarla boğuşurken, Batman ve İnegöl şehirlerini karşı karşıya getiren açıklamalarla adeta fitili ateşlemiştir. Ben Sayın Milletvekilimizi İnegöl'e davet ediyorum. Çünkü İnegöl öyle bir şehirdir ki; burada tüm milletler bir arada huzur içerisinde yaşamaktadır. Ancak vekilimizin yaptığı açıklamalar şehirleri karşı karşıya getirecek niteliktedir" dedi.

"Mersin takımı sahaya çıkamadı, milletvekili bu sorunla ilgilensin"

Spor üzerinden çağrıda bulunan Başkan Ademoğlu, "Eğer Sayın Vekilimizin sporla ilgisi varsa, Mersin takımının yaşadığı sorunlarla ilgilensin. Mersin takımı geçtiğimiz hafta sahaya çıkamadı. Mersin takımını ligde tutarsa, Türk futboluna asıl o zaman hayırlı bir hizmet etmiş olur. Biz hiçbir takımın parasızlıktan dolayı ligden ya da sahadan çekilmesini istemiyoruz. Sayın Vekil bu sorunu çözerse samimiyeti net bir şekilde ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

"Yasin Ozan algıya kurban edilmek isteniyor, izin vermeyeceğiz"

Sultan Su İnegölspor oyuncusu Yasin Ozan hakkında yapılan paylaşımların saptırıldığını ifade eden Başkan Ademoğlu, yaşanan süreci detaylarıyla anlattı;

"Yasin Ozan oyuncumuz hakkında Batman takımı tarafından resmi hesaplarından bazı paylaşımlar yapıldı. Yasin Ozan karakter olarak son derece sakin bir oyuncudur. Maçtan sonra ne olduğunu sordum. Başkanım, Hüseyin Afkan orada sakatlık geçirdi dedi. Hüseyin yalan söylemez, gerçekten sakatlık yaşıyor. Ancak orada bir küfür olayı yaşandı ve bu nedenle tansiyon bir anda yükseldi."

"19 Yaşındaki oyuncunun hatası örtbas edilmeye çalışıyor"

Batman Petrolspor oyuncusun kendisinden yaşça büyük abisine ettiği küfürlere değinen Ademoğlu, "Karşı takımın 19 yaşındaki oyuncusunun nabzı yüksek olabilir, hata yapmıştır. Biz bunu hata olarak kabul ediyoruz. Ancak 19 yaşındaki bir oyuncunun, 34 yaşındaki bir abisine ağza alınmayacak ithamlar ve küfürlerle tahrik etmesi de görmezden gelinmemelidir. Yasin Ozan da kendisine yakışmayan bir harekette bulundu, bunu doğru bulmuyoruz. Ancak bir kulübün resmi hesabından ortamı germek, tahrik etmek ve hatayı örtbas etmek kesinlikle yakışmadı" dedi.

"Mağdur edebiyatı artık karşılık bulmuyor"

Başkan Kani Ademoğlu açıklamasının bu bölümünde, Batman Petrolspor'un oyuncusunu sahiplendiğini zannetse de bu tutumun oyuncuya zarar verdiğini ifade ederek, "Mağdur edebiyatı artık karşılık bulmuyor. 19 yaşındaki bir oyuncunun yaptığı hataya karşı uyarı yapılması gerekirken, bu oyuncuyu kahramanlaştırırsanız o kardeşimizi Türk futboluna kazandıramayız. Bu şekilde devam edilirse ilerleyen günlerde daha büyük hatalar yapılır ve daha fazla insan karşı karşıya getirilir" şeklinde konuştu.

"Kimse ülkemizin birlik ve beraberliğine çomak sokmasın"

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Kani Ademoğlu, sözlerini şöyle tamamladı;

"Bizim kesinlikle ne Kürt kardeşlerimizle ne de başka bir milletle herhangi bir sorunumuz olamaz. Bu konuda İnegöl çok örnek bir şehirdir. Kimse Türk, Kürt, Arnavut ya da Gürcü ayrımı yapmamalı, ülkemizin birlik ve beraberliğine zarar vermemelidir. İnegöl, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir şehirdir. Bizim için Edirne, Bursa ve Ankara neyse; Diyarbakır, Batman, Şırnak ve diğer doğu illerimiz de aynıdır." - BURSA